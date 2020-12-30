79個碩博士招生掛蛋　政大、中央：就業市場影響就讀意願

▲教育部公布109學年大專校院註冊率，其中政治大學台灣文學研究所等系所招生掛蛋。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者崔至雲／台北報導

教育部今（30日）公布109學年大專校院註冊率，其中有40個博士班、39個碩士班、23個學士班招生掛蛋，包括政治大學台灣文學研究所、成功大學財務金融研究所、清華大學人類學研究所、台灣師範大學數學碩士班等。對此，多校認為，就業市場會影響博班就讀意願，未來將檢視各系所課程設計。

對此，清華大學表示，該校全球營運管理碩士雙聯學位學程屬雙聯學制，原本有不少學生報名，但今年受新冠疫情影響，美方教師無法來台，課程全改線上授課，但教育部不承認此學制，故遭停招一年。

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政治大學則說，校方一直採取調控措施，每學年都會針對招生名額的減少或取用進行討論。報名人數減少的系所，關鍵常是職業實務導向，就業市場好，讀博士班想走學術發展的人自然會變少，學校也會與系所討論市場需求與檢視課程設計。反之，報名人數增加的系所，也反應了市場結構的實際面向。

▲中央大學表示，市場需求將連動系所就讀意願。（圖／記者沈繼昌翻攝）

政大指出，政大在碩士考試、甄試人數上表現優越，如110學年碩士考試報名人數7880人，增加率10.4％，全台排名第3；碩士甄試110學年度報名人數3074人，增加率25.11％，全台第1名。

中央大學表示，校內註冊率為零的系所都屬博士班，招生名額多為一名。主要因社會印象普遍認為讀博士班成本效益比不高，加上業界需求性有限。校方已訂有相關名額控管辦法，會啟動相關機制。

成功大學教務長王育民也說，國內博士班就讀人數越來越少，就算系名看起來熱門，也要對接到產業才能吸引報考意願。成大今年有四個博士班無人報到，其中兩個所有人報考，但系上覺得程度不符，所以沒錄取。材料和奈米博士班則無人報考。

