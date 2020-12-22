獨生留美碩士女逆倫打死7旬老母還求輕判　判刑16年定讞

▲打死母親的林姓女子，遭判刑16年定讞 。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

台北市具有留美碩士學位的林姓女子，去年3月間因找不到3份訴狀，懷疑73歲母親拿走訴狀，便以鈍器毆打並猛掐母親頸部，殺害母親。一審認定她有思覺失調症，判刑18年。案經上訴，二審高院開庭時，林女不斷請求法院輕判「9年」就好，高院認為她受病情影響，二審減輕為16年。全案再上訴，最高法院22日駁回上訴定讞。

本案被告林姓女子（43歲）在父親過世後，搬回台北市天母地區與母親同住，但2人間衝突不斷。案發於去年3月1日，林女懷疑母親擅自取走3份書狀，林女更懷疑母親在主臥室內的果醬玻璃罐內放了4張百元鈔，是對她詛咒去死。因此林女打電話痛罵母親，母親下午回家後，2人爆發激烈口角，最後林女對母親施暴，拿出不明鈍器狂毆母親，母親因肋骨、胸骨骨折，內臟破裂而死亡。

林女一直到晚間10點半才報案，謊稱母親被2名陌生男子攙扶回家後，就呼吸心跳全無。但檢方偵查後認定林女企圖誤導偵辦，依殺害直系尊親屬罪嫌起訴。一審法院審理時，林女否認犯罪，反稱母親有輕生念頭；一審法院雖認定她有思覺失調症，但行為時並未因精神疾病而影響其辨識行為違法之能力，依照「家暴傷害致死罪」判刑18年。

案件上訴二審，高院改認定林女犯「殺害直系血親尊親屬罪」。高院認為，依照林女留美碩士的學力，應該對自己的攻擊行為會殺死母親有認識，確實有殺人的不確定故意。但因林女罹患思覺失調症，高院認為依照她當天怪異的舉止，可見當時有幻聽、幻覺等精神症狀之干擾，且經由專業之心理衡鑑報告，其行為時，屬於該病程之活躍期，致其辨識行為之能力顯著減低，而依照刑法19條第2項減輕其刑，所以改判16年。

全案再上訴第三審，最高法院認為二審判決認識用法並無違誤，因此22日駁回上訴，全案定讞。