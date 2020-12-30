　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新生註冊率12大專低於6成！79碩博士掛蛋「清大成大」也上榜

▲▼ 109學年度新生註冊率 。（圖／翻攝大專校院校務資訊公開平台）

▲教育部今日公布109學年度新生註冊率。（圖／翻攝大專校院校務資訊公開平台）

記者崔至雲／台北報導

教育部今（30日）公布109學年度大專校院最新數據統計，其中，博士班有40班、碩士班有39班等招生掛蛋，包含政大、清大等校。另外，大專新生註冊率，有12校低於6成，墊底的是台灣觀光學院，不到4成。

根據「大專校院校務資訊公開平台」的最新統計，註冊率低於6成的學校包括明道大學（52.15%）、首府大學（44.57%）、基督教台灣浸會神學院（57.89%）、建國科大（55.57%）、聖約翰科大（40.05%）、遠東科大（52.65%）、環球科大（59.67%）、東方設計大學（47.84%）、台北海洋科大（59.46%）、大同技術學院（44.94%）、台灣觀光學院（39.47%）、慈惠醫護管理專科學校（58.35%）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 109學年度新生註冊率 。（圖／翻攝大專校院校務資訊公開平台）

▲109學年度新生註冊率，其中有12校註冊率低於6成。（點圖可放大）（圖／翻攝大專校院校務資訊公開平台）

此外，「大專校院校務資訊公開平台」也公布109學年碩士班與博士班新生註冊率，碩士班有39班招生掛蛋，包含，清華大學全球營運管理碩士雙聯學位學程、中興大學物理學系生物物理學碩士。博士班方面，有40個班新生註冊率掛零，包含，政治大學台灣文學研究所、成功大學奈米積體電路工程博士學位學程、清華大學經濟系、中央大學資訊工程系產業博士班等。

教育部日前修正《輔導私立大專校院改善及停辦實施原則》規定，不再將全校學生數未達3000人、近2年新生註冊率未達6成大專院校等視為專輔學校要件。教育部說明，民眾年底時均可上平台查詢，查看學校財務增減、負債佔比等各項條件，當作未來選校時的參考。
 

ET快訊
獨／PTT恐嚇「跨年夜血染全台」！帳號擁有者抓到了
Siri提醒早點回家！情侶逛完逢甲開車回台北　隔天看新聞傻了
「廣明女」波及懷孕同事！遭隔離不給打無痛　夫淚訴：一出生就被
北市動物園「遊園列車撞樹」　4人受傷
女星自拍　誤拍到背後白皙妹「全身脫光換衣」
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

買車注意了！業者「訂金不能收超過1成」　契約至少有3天審閱期

快訊／電力設備又故障！台鐵12:35起「基隆=七堵上下行延誤」

LIVE／境外移入+2、公布疫苗採購進度　陳時中親自說明

1個半月累積收到2千公斤食物！「共享櫥櫃」民眾送暖比去年增3倍

網紅提「國道ETC收歸國有」千人附議！網戰翻：沒效率還走回頭路

小綠人轉圈圈成回憶！他「懷念MSN」讚超好用　鄉民唱：登登登~

新生註冊率12大專低於6成！79碩博士掛蛋「清大成大」也上榜

快訊／大屯山中午1℃接近冰點　鄭明典：等下雪中！

小霸王寒流「南投下雪了」影片網路瘋傳！　即時影像打臉揭真相

寒流伴隨強風狂襲！阿妹跨年演唱會帳篷鐵架全垮　攤商苦嘆：賠大了

台籍機師遭爆「防疫期間還約人」　長榮航空：確定違規已決議免職

花蓮24歲女右轉碰撞騎士！他被「捲車底拖行」慘死…安全帽噴飛

劉德華《拆彈專家2》「截肢半條腿」怎麼拍？　花絮曝光網讚：真敬業

亞歷媽法國確診新冠肺炎　「老公也中鏢」：病毒無所不在！

浪橘貓、虎斑蹭頭依偎放閃12年　愛媽喊名奶音回「喵～」萌翻網❤

五寶爸現身！駁斥詐騙謠言 謝民眾幫忙「找到2工作養家」

飛輪海出道15周年！　汪東城曬4人合照「太多網傳讓人無從開口」

Makiyo聽到羅志祥「不是說好不提對方」　「知錯能改可給機會」嘆：但好像滿難的...

5寶爸遭爆用善款改車、買新機！　妻抱孩出面回應：根本沒車可改

台中「五寶爸」元旦起正式開工！　汽車美容老闆：會提供機車代步

買車注意了！業者「訂金不能收超過1成」　契約至少有3天審閱期

快訊／電力設備又故障！台鐵12:35起「基隆=七堵上下行延誤」

LIVE／境外移入+2、公布疫苗採購進度　陳時中親自說明

1個半月累積收到2千公斤食物！「共享櫥櫃」民眾送暖比去年增3倍

網紅提「國道ETC收歸國有」千人附議！網戰翻：沒效率還走回頭路

小綠人轉圈圈成回憶！他「懷念MSN」讚超好用　鄉民唱：登登登~

新生註冊率12大專低於6成！79碩博士掛蛋「清大成大」也上榜

快訊／大屯山中午1℃接近冰點　鄭明典：等下雪中！

小霸王寒流「南投下雪了」影片網路瘋傳！　即時影像打臉揭真相

寒流伴隨強風狂襲！阿妹跨年演唱會帳篷鐵架全垮　攤商苦嘆：賠大了

鮑爾合約條件曝光！　追求5年年均3600萬以上總和2億美元

疫苗保護力79.34%　陸國藥集團曝三期數據：符合WHO標準

孝淵「二次採檢」急件送驗！ 自主健康管理中…跨年登台仍有變數

買車注意了！業者「訂金不能收超過1成」　契約至少有3天審閱期

「世界最強兒童」病逝...得年21歲！9歲體重飆破146kg　長大成相撲手

星巴克爆款「小香風」杯套搶翻天！菱格皮質配上金鏈條展現超高級感

勞動基金炒股「乾哥想養我」她認了　胸狠人妻設明牌群組藏桃花

獨／吳夢夢吿57網友　馬英九合影人罵「愛錢爛X」...沒20萬不和解

澳洲19歲性感網球員為賺錢竟下海拍A片！　籌措比賽訓練費用

陸資來台審議新法出爐！經濟部拍板：第三地區陸資認定趨嚴

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

生活熱門新聞

堅持不買AirPods！她揭真實理由「別再說我窮酸」

即／北捷乘客昏倒命危！他「手染血」CPR搶命

運動內衣穿10年　D罩杯垂成八字奶急求醫

球鞋不貼合！內行教綁大圈圈...護腳又舒服

塗改身分證偽單身　他劈腿十多女簡單一招不露餡

寒流到台灣了！2次寒潮爆發21度→6度

寵物鴨被家人偷賣　正妹急哭喊：很需要牠

斷崖式大降溫！寒潮爆發冷空氣到台南了　民驚：颱風天

北捷乘客命危「2天使男」CPR搶救　臉書全紀錄

提款遭陌生人狂盯！轉頭罵「沒禮貌」結局尷尬了

寒流抵達暴跌15度「入夜最凍探3度」　今晨9.7℃新低溫

體感暴降15°C冰冷48小時！7縣市6°C↓

快訊／鋒面+寒流夾擊！2縣市大雨特報　全台防11級強風

一家7口窄屋曝！父買布丁慶生　孩暖拒

更多熱門

相關新聞

台大雙博士紅爆PTT　網酸靠爸！本尊打臉了

台大雙博士紅爆PTT　網酸靠爸！本尊打臉了

近日在PTT上，有一名留日、台大材料雙博士的美女學霸極具討論度，她目前正在台積電當RD工程師，不少鄉民看到照片後全暴動，驚呼「真的是勝利組」、「我不想努力了」、「超正的」；不過，也有網友狂酸，「靠家裡」、「用不完的工具人」。美女學霸名為「于珊」，她接受《ETtoday新聞雲》採訪，大方透露在台積電工作的酸甜苦辣，用扎實的底子回擊酸民對她的誤解。

快訊／清大發現年輕女屍　警調查中

快訊／清大發現年輕女屍　警調查中

游艾喆、王凱裕政大主場首戰勝屏大

游艾喆、王凱裕政大主場首戰勝屏大

留美碩士女打死老母　判16年定讞

留美碩士女打死老母　判16年定讞

霍特獎成大校園競賽展創意

霍特獎成大校園競賽展創意

關鍵字：

新生註冊率清大政大成大碩士博士

讀者迴響

熱門新聞

《拆彈2》劉德華「截肢半條腿」拍攝法曝光

公路旁撿到狗　送醫才知是小猛獸

韓國人嗆「台灣落後」不想來　鄉民認了

堅持不買AirPods！她揭真實理由「別再說我窮酸」

丈夫大戰越南看護　補教人妻上樓心碎

雞排妹、小A辣脫褲「互相鑑定妹妹形狀」！

即／台中壓路機輾過同事　工人骨折慘死

企鵝妹爆不畏疫情「飛瑞典找乾爹過夜」

即／北捷乘客昏倒命危！他「手染血」CPR搶命

運動內衣穿10年　D罩杯垂成八字奶急求醫

約砲40女機師「淫亂LINE對話」曝光！

球鞋不貼合！內行教綁大圈圈...護腳又舒服

塗改身分證偽單身　他劈腿十多女簡單一招不露餡

七朵花合體！為薇如慶生「合照鬼臉超醜」

前雇主爆五寶爸「2週工程4萬薪」嫌太少

更多

最夯影音

更多
台籍機師遭爆「防疫期間還約人」　長榮航空：確定違規已決議免職

台籍機師遭爆「防疫期間還約人」　長榮航空：確定違規已決議免職
花蓮24歲女右轉碰撞騎士！他被「捲車底拖行」慘死…安全帽噴飛

花蓮24歲女右轉碰撞騎士！他被「捲車底拖行」慘死…安全帽噴飛

劉德華《拆彈專家2》「截肢半條腿」怎麼拍？　花絮曝光網讚：真敬業

劉德華《拆彈專家2》「截肢半條腿」怎麼拍？　花絮曝光網讚：真敬業

亞歷媽法國確診新冠肺炎　「老公也中鏢」：病毒無所不在！

亞歷媽法國確診新冠肺炎　「老公也中鏢」：病毒無所不在！

浪橘貓、虎斑蹭頭依偎放閃12年　愛媽喊名奶音回「喵～」萌翻網❤

浪橘貓、虎斑蹭頭依偎放閃12年　愛媽喊名奶音回「喵～」萌翻網❤

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面