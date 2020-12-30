新生註冊率12大專低於6成！79碩博士掛蛋「清大成大」也上榜

▲教育部今日公布109學年度新生註冊率。（圖／翻攝大專校院校務資訊公開平台）
記者崔至雲／台北報導
教育部今（30日）公布109學年度大專校院最新數據統計，其中，博士班有40班、碩士班有39班等招生掛蛋，包含政大、清大等校。另外，大專新生註冊率，有12校低於6成，墊底的是台灣觀光學院，不到4成。
根據「大專校院校務資訊公開平台」的最新統計，註冊率低於6成的學校包括明道大學（52.15%）、首府大學（44.57%）、基督教台灣浸會神學院（57.89%）、建國科大（55.57%）、聖約翰科大（40.05%）、遠東科大（52.65%）、環球科大（59.67%）、東方設計大學（47.84%）、台北海洋科大（59.46%）、大同技術學院（44.94%）、台灣觀光學院（39.47%）、慈惠醫護管理專科學校（58.35%）。
▲109學年度新生註冊率，其中有12校註冊率低於6成。（點圖可放大）（圖／翻攝大專校院校務資訊公開平台）
此外，「大專校院校務資訊公開平台」也公布109學年碩士班與博士班新生註冊率，碩士班有39班招生掛蛋，包含，清華大學全球營運管理碩士雙聯學位學程、中興大學物理學系生物物理學碩士。博士班方面，有40個班新生註冊率掛零，包含，政治大學台灣文學研究所、成功大學奈米積體電路工程博士學位學程、清華大學經濟系、中央大學資訊工程系產業博士班等。
教育部日前修正《輔導私立大專校院改善及停辦實施原則》規定，不再將全校學生數未達3000人、近2年新生註冊率未達6成大專院校等視為專輔學校要件。教育部說明，民眾年底時均可上平台查詢，查看學校財務增減、負債佔比等各項條件，當作未來選校時的參考。
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