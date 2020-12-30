新生註冊率12大專低於6成！79碩博士掛蛋「清大成大」也上榜

近日在PTT上，有一名留日、台大材料雙博士的美女學霸極具討論度，她目前正在台積電當RD工程師，不少鄉民看到照片後全暴動，驚呼「真的是勝利組」、「我不想努力了」、「超正的」；不過，也有網友狂酸，「靠家裡」、「用不完的工具人」。美女學霸名為「于珊」，她接受《ETtoday新聞雲》採訪，大方透露在台積電工作的酸甜苦辣，用扎實的底子回擊酸民對她的誤解。