善用職場老先角多元運用銀髮資源　城貿公司獲促進中高齡者及高齡者就業績優獎

▲台南市永康的城貿公司善用中高齡及高齡者，不但讓公司發展的更穩健，今年更獲得「2020年促進中高齡者及高齡者就業績優獎-績優人員獎」。（圖／記者林悅翻攝）



記者林悅／台南報導

薑是老的辣，位於永康的城貿公司善用中高齡及高齡者，不但讓公司發展的更穩健，今年更獲得「2020年促進中高齡者及高齡者就業績優獎-績優人員獎」，讓公司成為幸福企業，讓員工更有向心力，創造勞資雙贏。



城貿公司是一家在台南成立近37年，專業製造過載斷路器、溫度開關、馬達保護器的傳統中小企業。創立至今，公司員工從初創的年輕人，如今已成髮白皤然的資深中高齡及高齡員工，目前公司員工總人數中，中高齡員工就超過五成以上。

該公司專案課長吳梅桂表示，自身同屬中高齡，對於中高齡員工在職場上的種種不平等與歧視對待感同身受。也理解中高齡員工在資訊能力、身心體能、工作效率、反應上的種種不足，但在專注度、經驗性、穩定性與問題解決能力，是中高齡者職場的優勢，公司在經營團隊全力支持下，多元運用政府補助資源內外相輔相成，達成雙贏目標。



城貿公司更特別建置Nas雲端硬碟，將中高齡員工之傳承技術知識與工作記錄，儲存於企業內部網路，隨時可供參考與學習討論，整合相關知識管理，讓｢跨世代互為導師合作機制｣更加妥善與制度化。並將全面電腦系統更換，簡化工作流程，大幅提升中高齡員工工作效率及工作自信心，廠房規劃也在設備、環境、機具輔助上特別照顧這群中高齡員工，彙整各部門問題與中高齡人員訪談需求後，同步申請政府｢中高齡者職務再設計｣，購置各式輔具，例如工作車、升降台車等，有效緩解中高齡員工體力負擔與改善工作環境，不僅提升效能，進而降低生產成本。另外也參與每年政府各項人力提升訓練計畫，鼓勵同仁參與，除加強專業知識技能、改善產品品質、提升生產效率，讓中高齡員工具多元能力與觀念，更能與新世代接軌，提高職場競爭力，使其穩定工作續留職場。



因城貿公司建置各項友善中高齡措施，前年獲選｢2018年進用中高齡及高齡績優事業單位｣獎項，大幅提升了城貿公司品牌曝光度與優良企業形象，更凝聚中高齡及高齡員工對公司的向心力。今年更再次榮獲「2020年促進中高齡者及高齡者就業績優獎-績優人員獎」。在中高齡者及高齡者就業促進法實施後，公司也評估申請運用，讓公司善用中高齡及高齡人力繼續發揮優勢。



勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心的主任黃豑頡表示，因應高齡化時代的來臨，預計五年後將進入超高齡社會，代表著每5位勞工有1位是中高齡，也是一個勞動力新時代的到來，為協助公司及早適應，並鼓勵公司進用中高齡求職者，也使中高齡求職者延後退出職場。

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