太平永億社會好宅3年後完工　盧秀燕：任內衝5000戶開工或啟用

▲盧秀燕主持太平區永億段社會好宅開工典禮。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市太平區永億段社會好宅30日舉行開工典禮，市長盧秀燕表示，開不了工的要開工，完不了工的要完工，她上任至今社會住宅已超過3500戶開工，希望任內開工或完工總戶數要達到5000戶，實現居住正義。

盧秀燕表示，台中市在社會住宅興建過程中，為降低PM2.5含量做了非常多努力，例如加裝即時影像監視器、宣導廠商安裝空氣微型感測器，隨時監控工區內空氣品質，以及施工機具加裝濾煙器、營建工程立面防塵網及綠美化，加強工程管理以利防塵、防煙及防污染。

盧強調，永億好宅除了具備豪宅規格的建材與設計，更有社會福利站、托嬰中心、共享廚房、親子活動空間等公共設施，生活機能完善，並且針對青壯年、新婚及育幼者，申請承租時也有權重加分，提高青年承租比率。

都發局指出，永億好宅以「埕」為設計概念，重塑傳統合院的鄰里情感，打造現代好厝邊，基地臨近太平圖書館、長億活動中心、長億國中小、黃昏市場、永成公園、長億公園、921震災公園、網球場、河堤棒壘球場、河濱自行車道等，大大提升居民生活品質。

都發局表示，目前在豐原安康段1期、大里光正1期、南屯精科及太平育賢1期社宅，青壯年承租率高達8至9成，除了承租享有福利外，好宅也有種子甄選計畫、住民輔導等措施，厚植青年培力，減輕青年壓力。

太平區永億段好宅規劃為地下2層、地上9層的2棟複合式混居的社會住宅，地面層設有店鋪5戶，2樓以上則是提供了1房型81戶、2房型62戶、3房型17戶，共計160戶的優質住宅社區，預計2023年底完工。

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