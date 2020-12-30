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影／雙子星開發案索賄遭判7年半　賴素如：我是政治底下的犧牲品

記者黃巈禾／台北報導

前台北市議員賴素如因雙子星開發案收賄100萬元，遭判刑7年半，30日上午到台北地檢署報到，並哽咽表示「司法不公」，自己沒犯罪，「我真的是政治底下活生生的犧牲品！」

▲▼前台北市議員賴素如貪污判刑7年半定讞，向台北地檢署報到發監。（圖／記者劉昌松攝）

▲前台北市議員賴素如貪污判刑7年半定讞，向台北地檢署報到發監。（圖／記者劉昌松攝，下同）

檢調查出，賴素如102年擔任台北市議會第11屆交通委員會委員兼第二召集人期間，負責審查台北市捷運工程局辦理的雙子星大樓開發案，以護航太極雙星團隊排除其他廠商競爭為由，向太極雙星團隊索取1500萬元賄款，並已取得其中100萬元。檢方於102年7月依貪污等罪起訴。

台北地方法院一審判處賴素如有期徒刑10年、褫奪公權5年。台灣高等法院二審改判賴素如9年徒刑，褫奪公權9年。最高法院發回更審。最高法院判處賴素如7年6月徒刑，褫奪公權4年，犯罪所得100萬元沒收，駁回上訴，全案定讞。

賴素如30日上午9時左右，在律師洪文浚陪同之下到台北地檢署報到發監，並在現場發聲明稿表示，一生俯仰無愧於天地，行事光明磊落，提出相當多的證據證明起訴書是錯誤的，「我没有犯罪，也沒有跟人家要錢及收受賄賂，而且也有議會錄音帶作為我不在場的證明」，法院已認定沒有期約1000萬，並且也查明是中間人假藉名義騙錢，這些鐵證如山的證據，難道還不能判無罪嗎?

▲▼前台北市議員賴素如貪污判刑7年半定讞，向台北地檢署報到發監。（圖／記者劉昌松攝）

賴素如指出，哪知道法院為判有罪，竟然割裂證據，編撰新的犯罪事實，認定「沒有約定金額的期約賄賂」，讓她無從答辯和調查證據，這就是突襲性裁判，嚴重違反了程序正義，「如果這個案子不是我，已經有了這樣的證據資料，還會判有罪嗎？我真的是政治底下活生生的犧牲品！」

賴素如透露，寫了15份的上訴理由書，不到四個月，法院卻為了清倉而結案，還没收到判決書，駁回不到一個星期，就要入監服刑，正義公理到底在哪裡？「我不服氣也不甘心，因為我真的很冤很冤，雖然現在我的行動自由受到限制，但我的內心卻是翺翔的，我依舊會繼續捍衛我的名譽，在此我要跟信任、關心我的朋友講，謝謝你們一路的陪伴和守護，也希望你們不要為我傷心、難過，祝福，你們一定要健康平安，逆增上緣」。

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