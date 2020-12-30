　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義狂風吹倒8旬翁「機車壓身」　中華電信人員熱心救援

記者翁伊森／嘉義報導

寒流來襲，嘉義氣象站30日也發布強風特報，嘉義朴子市有一名中華電信工作人員正開車在執行勤務，沒想到在他前方突然有個大約80歲的老翁，獨自騎乘機車要前往返回牛挑灣住家，當時天氣寒冷陣陣猛烈強風不斷，突然一陣強風將老翁吹倒在地，下半身小腿還被機車壓住，該名電信員工趕忙衝上前幫忙，這暖心的一幕讓路過的民眾都揪心了。

▲老翁遭強風吹倒無法起身，電信員工暖救援。（圖／記者翁伊森攝）

▲老翁遭強風吹倒無法起身，電信員工暖救援。（圖／記者翁伊森攝）

▲老翁遭強風吹倒無法起身，電信員工暖救援。（圖／記者翁伊森攝）

▲老翁遭強風吹倒騎身後，因為風勢太強還是跌跌撞撞。（圖／記者翁伊森攝）

▲老翁遭強風吹倒無法起身，電信員工暖救援。（圖／記者翁伊森攝）

▲電信員工關心遭強風吹倒的老翁及車況。（圖／記者翁伊森攝）

身材瘦弱的80歲老翁騎車要回家，卻遇上強風吹來將他的機車吹倒在地，老翁一度力氣不夠還被機車壓住了。只見一旁一黃色電信工作車工作人員急忙將車停路邊，箭步上前將老翁機車扶起，並詢問老翁狀況。老翁表示自己要騎車回牛挑灣，但騎在農田小路的他因為地勢空曠加上強風吹拂，讓他車子騎不動，甚至應風倒地。老翁一度想要再嘗試將車子騎鄒，但是風往南吹，有西向東騎的他完全無法前進，電信員工只好開著工程車幫他擋風，甚至一度下車幫老翁牽著車到下一個路口， 一段不到50公尺的路程兩個人折騰了好一會兒，直到路口，電信員工才放心讓老翁往南騎，

▲老翁遭強風吹倒無法起身，電信員工暖救援。（圖／記者翁伊森攝）

▲電信員工開車幫老翁檔強風。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義氣象站指出，今天東北風明顯偏強，高雄以北、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至11級強陣風，屏東沿海空曠地區亦有較強陣風，請特別注意。

ET快訊
後天起禁止轉機　非本國籍禁入境
國內出現英國變種病毒！案792英返台發燒少年病毒比對結果出爐
新冠疫苗搶到2000萬劑　最早3月供貨
翡翠水庫驚見百桶廢液！大台北600萬人險喝下肚　9業者起訴
出現禦寒新霸主！他好奇「極度乾燥怎下神壇？」　網曝真心話
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

北彰化水情亮橙燈！用水超過1000度　明年1月6日起減量供水

桃園敏盛表揚112名志工　六成逾65歲展現「退而不休」典範

確保豬隻來源合法性　台南加強肉品市場電宰豬隻交易憑證稽核

為城市降溫打造宜居台中　中市府推動4處光電城食森林減碳655噸

嘉義狂風吹倒8旬翁「機車壓身」　中華電信人員熱心救援

259秒煙火秀點亮花蓮！任賢齊、玖壹壹陪倒數　花縣府呼籲做好防疫措施

花蓮太平洋溫泉季吸3萬人暖心落幕　玖壹壹、任賢齊接續跨年開唱

白河分局刑事小隊長被控洩密　檢調搜索調查訊後交保

台南市政府守護食安　稽查業者是否清楚標示豬原料原產地！

陳時中到基隆廟口！大吃鼎邊趖+糯米腸認證「台灣豬」　店家超開心

台籍機師遭爆「防疫期間還約人」　長榮航空：確定違規已決議免職

劉德華《拆彈專家2》「截肢半條腿」怎麼拍？　花絮曝光網讚：真敬業

花蓮24歲女右轉碰撞騎士！他被「捲車底拖行」慘死…安全帽噴飛

亞歷媽法國確診新冠肺炎　「老公也中鏢」：病毒無所不在！

浪橘貓、虎斑蹭頭依偎放閃12年　愛媽喊名奶音回「喵～」萌翻網❤

五寶爸現身！駁斥詐騙謠言 謝民眾幫忙「找到2工作養家」

飛輪海出道15周年！　汪東城曬4人合照「太多網傳讓人無從開口」

Makiyo聽到羅志祥「不是說好不提對方」　「知錯能改可給機會」嘆：但好像滿難的...

5寶爸遭爆用善款改車、買新機！　妻抱孩出面回應：根本沒車可改

記憶體殺手！超萌圓寶上工囉 爬上棲架10分→ 秒大字趴睡翻

北彰化水情亮橙燈！用水超過1000度　明年1月6日起減量供水

桃園敏盛表揚112名志工　六成逾65歲展現「退而不休」典範

確保豬隻來源合法性　台南加強肉品市場電宰豬隻交易憑證稽核

為城市降溫打造宜居台中　中市府推動4處光電城食森林減碳655噸

嘉義狂風吹倒8旬翁「機車壓身」　中華電信人員熱心救援

259秒煙火秀點亮花蓮！任賢齊、玖壹壹陪倒數　花縣府呼籲做好防疫措施

花蓮太平洋溫泉季吸3萬人暖心落幕　玖壹壹、任賢齊接續跨年開唱

白河分局刑事小隊長被控洩密　檢調搜索調查訊後交保

台南市政府守護食安　稽查業者是否清楚標示豬原料原產地！

陳時中到基隆廟口！大吃鼎邊趖+糯米腸認證「台灣豬」　店家超開心

成年門檻下修！　滿18歲可獨立報稅

大巨蛋來了！新增萬坪辦公室面積　解北市「辦公室荒」

元旦起禁轉機、非本國籍禁入境　本國籍1/15起「要住防疫旅館、集中檢疫」

《FGO冬日祭2020大馬戲團》　粉絲搶合影「伊凡雷帝溜滑梯」留念

北市府跨年照辦　苗博雅疑：管制人力僅200人…如何有效管理？

金門驚爆防疫破口！父重病…他搭船偷渡返台「上岸3hrs才落網」

小7草莓季百款甜點登場！芋泥球咬開是草莓　還有爆餡大福超邪惡

勞動基金炒股「寶佳賺近億」　北檢提訊游迺文釐清案情

國內出現首起英國變種病毒！案792英返台發燒少年病毒比對結果出爐

快訊／《驅魔麵館》金世正所屬女團宣布解散！公告「活動最後一天」

38秒KTV露鳥片曝光...　酒店白腿妹強脫海軍上尉三角褲

地方熱門新聞

陳時中到基隆廟口！吃鼎邊趖認證台豬

民雄闖民宅毆狗案和解家畜所開罰

春節+寒假親子遊　跟著吳鳳遊中埔

開小客車闖步道　「刁車」受困求助警

停車場直衝安全島　網：絕非基隆人

嘉義市願景館「城市三味」展覽

嘉大春節推精品木盒咖啡

嘉義騎士遭強風吹倒　熱心路人助脫困

王爺總廟南鯤鯓代天府卸新任董事長交接

嘉縣餐飲業者衛生管理分級評核

太平洋縱谷馬拉松人數創新高　

老屋變身　純白星空牆成打卡熱點

城隍廟神轎3D雷射化身文創商品

勞動部貸款助七年級創業圓夢

更多熱門

相關新聞

春節親友不斷聯　中華電信祭國際電話過年優惠

春節親友不斷聯　中華電信祭國際電話過年優惠

農曆春節前夕，中華電信公布國際電話優惠，中華電信表示，農曆春節除夕至初三市話全天候撥打009國際電話至中國大陸、香港、美國、加拿大，每通電話不限通話時間，可享優惠費率每6秒0.1元。

日月光全球首座5G智慧工廠啟動　

日月光全球首座5G智慧工廠啟動　

中華電信聖誕驚喜　買手機送耳機

中華電信聖誕驚喜　買手機送耳機

每月12元換來電鈴聲　LINE、中華電信首次結盟

每月12元換來電鈴聲　LINE、中華電信首次結盟

中華電信搶聖誕節商機　買手機就送3C配件

中華電信搶聖誕節商機　買手機就送3C配件

關鍵字：

嘉義朴子市中華電信

讀者迴響

熱門新聞

丈夫大戰越南看護　補教人妻上樓心碎

《拆彈2》劉德華「截肢半條腿」拍攝法曝光

韓國人嗆「台灣落後」不想來　鄉民認了

公路旁撿到狗　送醫才知是小猛獸

堅持不買AirPods！她揭真實理由「別再說我窮酸」

約砲40女機師「淫亂LINE對話」曝光！

雞排妹、小A辣脫褲「互相鑑定妹妹形狀」！

即／台中壓路機輾過同事　工人骨折慘死

企鵝妹爆不畏疫情「飛瑞典找乾爹過夜」

運動內衣穿10年　D罩杯垂成八字奶急求醫

即／北捷乘客昏倒命危！他「手染血」CPR搶命

球鞋不貼合！內行教綁大圈圈...護腳又舒服

北捷乘客命危「2天使男」CPR搶救　臉書全紀錄

塗改身分證偽單身　他劈腿十多女簡單一招不露餡

寵物鴨被家人偷賣　正妹急哭喊：很需要牠

更多

最夯影音

更多
台籍機師遭爆「防疫期間還約人」　長榮航空：確定違規已決議免職

台籍機師遭爆「防疫期間還約人」　長榮航空：確定違規已決議免職
劉德華《拆彈專家2》「截肢半條腿」怎麼拍？　花絮曝光網讚：真敬業

劉德華《拆彈專家2》「截肢半條腿」怎麼拍？　花絮曝光網讚：真敬業

花蓮24歲女右轉碰撞騎士！他被「捲車底拖行」慘死…安全帽噴飛

花蓮24歲女右轉碰撞騎士！他被「捲車底拖行」慘死…安全帽噴飛

亞歷媽法國確診新冠肺炎　「老公也中鏢」：病毒無所不在！

亞歷媽法國確診新冠肺炎　「老公也中鏢」：病毒無所不在！

浪橘貓、虎斑蹭頭依偎放閃12年　愛媽喊名奶音回「喵～」萌翻網❤

浪橘貓、虎斑蹭頭依偎放閃12年　愛媽喊名奶音回「喵～」萌翻網❤

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面