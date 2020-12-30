嘉義狂風吹倒8旬翁「機車壓身」　中華電信人員熱心救援

記者翁伊森／嘉義報導

寒流來襲，嘉義氣象站30日也發布強風特報，嘉義朴子市有一名中華電信工作人員正開車在執行勤務，沒想到在他前方突然有個大約80歲的老翁，獨自騎乘機車要前往返回牛挑灣住家，當時天氣寒冷陣陣猛烈強風不斷，突然一陣強風將老翁吹倒在地，下半身小腿還被機車壓住，該名電信員工趕忙衝上前幫忙，這暖心的一幕讓路過的民眾都揪心了。





▲老翁遭強風吹倒無法起身，電信員工暖救援。（圖／記者翁伊森攝）

▲老翁遭強風吹倒騎身後，因為風勢太強還是跌跌撞撞。（圖／記者翁伊森攝）

▲電信員工關心遭強風吹倒的老翁及車況。（圖／記者翁伊森攝）

身材瘦弱的80歲老翁騎車要回家，卻遇上強風吹來將他的機車吹倒在地，老翁一度力氣不夠還被機車壓住了。只見一旁一黃色電信工作車工作人員急忙將車停路邊，箭步上前將老翁機車扶起，並詢問老翁狀況。老翁表示自己要騎車回牛挑灣，但騎在農田小路的他因為地勢空曠加上強風吹拂，讓他車子騎不動，甚至應風倒地。老翁一度想要再嘗試將車子騎鄒，但是風往南吹，有西向東騎的他完全無法前進，電信員工只好開著工程車幫他擋風，甚至一度下車幫老翁牽著車到下一個路口， 一段不到50公尺的路程兩個人折騰了好一會兒，直到路口，電信員工才放心讓老翁往南騎，

▲電信員工開車幫老翁檔強風。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義氣象站指出，今天東北風明顯偏強，高雄以北、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至11級強陣風，屏東沿海空曠地區亦有較強陣風，請特別注意。