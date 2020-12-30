LIVE／入夜體感溫度下探0度！強寒流創入冬最冷　氣象局最新說明

記者謝承恩／綜合報導

全台急凍又遇颳風微雨，保暖千萬別輕忽！第一波冷空氣自今（30）日報到後8小時內驟降10度，民眾自清晨開始就明顯感受到「斷崖式降溫」的威力。氣象局說明，以新北市淡水、石門來說，下午體感溫度僅約2至3度，入夜會接近零度，民眾務必要留意保暖。

氣象局指出，目前北部局部地區已出現10度低溫，中部地區中午過後也會降到10度，而大屯山測站今中午12時已降到攝氏1度，接近冰點。南部時間會稍晚，但傍晚到入夜也會明顯轉冷。另外，預報員林定宜也指出，目前全台氣溫陸續降溫，預估今晚全台會降到今年今年入冬以來的最低溫紀錄。

氣象局課長羅雅尹說明，這波寒流降溫速度非常快，接下來2天還會持續低溫，北部許多測站從0-8點，降溫幅度已達8-10度之多，尤其今天白天氣溫還會再下降，跟昨天白天相比，落差超過15度。另外，這波寒流南下伴隨很強的東北風快速增強，台灣各沿海空曠地區及各離島易有8至11級強陣風，海面浪高可達5至7米，民眾要多加留意。

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▲今天越晚越凍，從北到南氣溫將陸續下探10度以下。（圖／中央氣象局）

至於民眾想要上高山追雪，氣象局預估今（30）日下午到明天，北部東北部1000-2000公尺高山溫度會降到0度以下，若溫度跟水氣配合上，不排除有下雪機會，但水氣明起就會減少，屆時就得碰碰運氣。預計今日晚間，北部就將會降到10度以下，明（31）日清晨全台灣的低溫僅6到10度，其中以苗栗以北及東北部最冷，空曠地區的氣溫還會再低。