LIVE／強寒流殺到！大屯山估中午下雪　氣象局最新說明

<br>

記者謝承恩／台北報導

冷空氣報到！今（30）日凌晨全台極凍，到晚間越夜越冷，淡水凌晨1小時就降了5度，猶如坐大怒神！中央氣象局發布全台低溫特報，溫度會一路往下降到周四清晨，預計今晚北部就將會降到10度以下，另外上午7時對新北市、基隆市發布「大雨特報」，氣象局將於上午10時召開記者會說明最新情況。

中央氣象局觀測，今天（30日）清晨全台最低溫出現在桃園市楊梅區的9.7度，已創今年入冬平地新低溫，且各地氣溫仍迅速下降中，台北站20.4度應為今日最高溫，隨後出現斷崖式的大降溫。周三晚北部空曠地區已降至7度左右，都會區降至9、10度，24小時氣溫劇降達15度，比2016霸王級寒流的降幅大。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲冷空氣報到，全台急凍，預計北部30日就會降到10度以下，氣溫猶如坐大怒神驟降。（圖／記者李毓康攝）

氣象局除了對全台發布「低溫特報」，也對19縣市發布「陸上強風特報」，東北風明顯增強，高雄以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至11級強陣風，屏東沿海空曠地區亦有較強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。

根據《天氣風險》指出，陽明山的大屯山、桃園拉拉山、宜蘭太平山氣溫已近冰點，預估中午前後有機會開始降雪，持續至今天晚間。寒流稍稍提早南下，也有提早減弱的趨勢，目前預報元旦白天氣溫會回升，但元旦晚間因為輻射冷卻的關係，中部以北仍有10度以下低溫。