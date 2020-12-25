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社會 社會焦點 保障人權

還原奪命18小時！變態魔擄殺性侵女大生　見她斷氣仍伴屍睡整夜

記者陳羿妏／整理報導

台南長榮大學馬來西亞籍24歲鍾姓女大生，10月28日獨自從學校返回租屋處時，遭梁育誌擄走，性侵後殺人，並棄屍於高雄阿蓮山區，震驚台灣社會，橋頭地檢署今（25日）偵結全案，依殺人罪等4罪起訴梁嫌。對此《ETtoday新聞雲》整理梁嫌18小時的犯案時間序，而鍾女當時曾喊出「關鍵9字」隨後慘遭性侵殺害。

▲▼勒斃。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲還原梁育誌18小時作案過程，手段相當殘忍。（圖／翻攝臉書）

梁嫌4周前就曾擄人未遂

起訴書指出，，擄殺案發生前，梁嫌於9月30日晚間8時許，曾開車到台南市歸仁區長榮路一段附近停等，見一名落單女子經過有機可乘，上前摀住對方口鼻，並將人往後拖行至隱密處，惟女子極力反抗呼救，梁嫌因而鬆手未得逞，逃離現場。孰料，梁嫌前一次未得逞後，還變本加厲，避免女子有逃脫的可能性，竟上網觀看YouTube影片，學習如何上吊結綑綁，再把自己的麻繩綁成上吊結，放入車內備用。

鍾女「呼喊9字」後遭暴打、性侵

到了10月28日晚間7時許，梁男先行開車到台鐵沙崙線高架橋下方等候，晚間8時許見鍾女獨自走過該處，遂進行犯罪計畫，持先前備妥的麻花繩，自後方圈住鍾女頸部勒緊繩結，再以右手勒住鍾女頸部，讓鍾女氣力盡失、跪地後，強行拖至路旁草叢，而聽聞鍾女哭喊「有話好好說，不要這樣」，鍾男擔心附近民眾察覺，便以雙手強悶鍾女口鼻，直到被鍾女咬住中指後，他心生不滿之下，先是不斷毆打鍾女頭部、臉部，待鍾女無力反抗後才停手，接著性侵得逞。

▲長榮大學馬籍女大生遭性侵勒斃案，死者家長對校方表達不滿，該校秘書長管美燕指出係家長誤會，校方會待鍾女家長來台後當面說報告說明。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲鍾女曾哭喊「有話好好說，不要這樣」。（圖／記者林悅翻攝）

同日晚間10時許，梁嫌將鍾女身上的手機、icash卡取走後，擔心犯行被人發現，便把鍾女整個人放到後車廂，確認鍾女尚有呼吸心跳，遂關上車門，同時間將鍾女掉落的鞋子踢下水溝，開車離開現場，並於公路、國道上繞行，而梁嫌開車期間還曾多次回頭撫摸鍾女。

▲長榮女大生遭隨機擄殺…她案發現場留下「一隻鞋」！竟成破案關鍵。（圖／記者林悅翻攝）

▲鍾女的鞋子。（圖／記者林悅翻攝）

梁嫌明知鍾女已無呼吸心跳，還伴屍休息整夜

同日晚間11時許，梁嫌持鍾女的icash卡分別購買香菸、涼麵，29日凌晨2時許，到加油站加油，而他因無現金支付，當下便把鍾女手機交出，以此相抵800元油錢。不料，凌晨2時58分許，梁嫌開車前往新化服務區停車場時，發現鍾女已無呼吸心跳，竟決定先休息一會，到了早上8時許才開車駛離，於國道上繞行，並持鍾女的icash卡購買礦泉水、奶茶、塑膠袋後，下午3時許將鍾女棄屍於高雄市阿蓮區大崗山區，隨後開車離去。

鍾女的友人發現鍾女遲遲未返家，同日晚間8時許趕緊報警，警方循線追查可疑車牌，經埋伏後才終於逮到梁嫌。起初梁嫌否認犯行，直到法醫相驗後，鍾女死於繩索勒頸、口鼻遭悶壓，腦部缺氧窒息而身亡，才肯認罪。

▲▼長榮大學女大生遭擄殺，嫌犯運屍用的紅色休旅車曝光。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲梁嫌開紅色休旅車運屍，途中曾到超商、加油站以及新化服務區。（圖／記者洪靖宜翻攝）

梁嫌被依4罪起訴，檢方向法院求處死刑

對此，橋頭地檢署今（25日）偵結全案，依強制性交未遂、強制性交故意殺害、強盜罪而故意殺人、遺棄屍體等4罪嫌，將梁嫌起訴，並向法院求處死刑，宣告褫奪公權終身，而理由包含4大點：一、梁嫌偵查中未曾表示歉意，僅不斷詢問會不會遭引渡至馬來西亞；二、梁嫌供稱自己有債務問題想輕生，打算在死前做些以前不敢做的事，足見其戕害無辜性命，漠視生命權；三、根據梁嫌國中時輔導資料，足見輔導不足平復其性犯罪衝動，難認有再行矯正的可能；四、經醫院鑑定，梁嫌性侵害再犯之可能性屬高風險。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

▼檢方25日偵結，向法院求處死刑。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼馬國女大生遭害，嫌犯移送地檢署。（圖／記者吳世龍攝）

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