　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

陳敬鎧被控「裝盲詐保」民事再拿一勝　免還百萬保金理由出爐

▲▼陳敬鎧民事訴訟再審勝訴。（圖／記者黃子倩攝）

▲陳敬鎧民事再審勝訴，免歸還國泰人壽保險金100萬元。（圖／記者黃子倩攝）

記者黃子倩／高雄報導

前手球國手陳敬鎧一場車禍後視力嚴重受損，卻遭到指控涉嫌向三家保險公司申領保險金，涉詐欺的部分遭判處1年2個月徒刑定讞，南山、明台產物以及國泰人壽三家保險公司分別向他討追核發的殘廢給付共522萬。高雄高分院30日下午宣判，國泰人壽民事訴訟追討彰師大學生保險100萬元的部分，陳敬鎧勝訴免歸還。

回顧這起事件，民國98年11月24日晚間，當時就讀彰化師大體育系的陳敬鎧，騎機車經過彰化市區，和一輛轎車發生擦撞後受傷，之後陳敬鎧前往彰化基督教醫院檢查，佯裝視力受到重創，雙眼視力都在0.01以下，取得「重度視殘」診斷書，陸續向南山、國泰和明台產險3家保險公司領取共522萬元理賠金。

高雄地院原依詐欺罪，判陳敬鎧4年10個月徒刑，高雄高分院認定他的部份視力的確因車禍受到影響，改判應執行徒刑1年2個月，並且必須返還三家保險公司的理賠金共522萬，在民間司改會的協助下，陳敬鎧分別向三家保險公司提出再審或者上訴到最高法院，其中明台產險部份，高分院判他勝訴，國泰人壽部分30日也判他勝訴，南山人壽則是上訴最高院後發回更審，但已經和陳敬鎧達成和解，刑事部分目前提過兩次再審，但目前都被駁回。

陳在民間司改會協助下，分別向3家保險公司提出再審或上訴到最高法院，其中明台產險部分，今年8月高雄高分院判他勝訴，國泰部分今天也判陳贏、南山上訴最高院後發回更審，但已和陳達成和解；刑事部分提過2次再審，但都被駁回。

高分院提出判陳敬鎧勝訴的理由，除了衛生福利部以及中華民國眼科醫學會給的「視力」資料，均為原確定判決沒有審酌之證物外；符合訴訟理由的部分，高分院認為國泰保險公司該提出的舉證不足，且陳敬鎧從98年車禍後即持續到彰化基督教醫院、高雄榮總、高醫及台大等北中南各教學醫院就診，在領得保險金後仍未間斷，雖上述各大醫院診斷結果，有少數懷疑其詐盲或裝病，但均一致診斷認為陳敬鎧可能因車禍造成頭部外傷致雙眼視覺受損。

且國內知名視覺神經科學專業知識經驗如台灣大學陳建中教授、振興醫院趙效明醫師均一致鑑定診斷陳敬鎧受有外傷性大腦視覺皮質損傷，殘存視力遠低於0.01，應可請領保險理賠，因此判決陳敬鎧勝訴。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
台灣首例英變種病毒　韓媒驚訝登版：防疫楷模淪陷
快訊／冷到停課！桃園復興區4小學明天停課
高雄18人隔離14天後「無症狀確診」！衛生局回應了
蜜糖吐司始祖「東區旗艦店」要收了　最後營業時間曝光
快訊／北市信義區體感只剩3°C　全台暴冷10°C↓
獨／前妻Keanna贏了　謝和弦、莉婭得賠120萬
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

嘉義大學日籍生租屋處輕生亡　未留遺書「缺曠課數過多」

F奶網紅帶女優西門町舉牌：徵炮友13cm↑　警帶回解QR Code之謎

台北地院邀里長參觀　院長黃國忠：矚目案件應讓民眾參與

雞排妹再槓元和雅：憂裸照曝光爆「整壞」內幕　一關鍵擊中要害

獨家／前妻Keanna贏了！謝和弦、莉婭得賠120萬

陳敬鎧被控「裝盲詐保」民事再拿一勝　免還百萬保金理由出爐

快訊／疑強風釀禍！彰化畜牧場員工跌4米深污水槽溺斃

F級網紅帶SWAG女優西門町舉牌「徵炮友」　5人被帶回警所

前手球國手陳敬鎧被控「裝瞎詐保」！　再審判免還國泰100萬

雲林縣警察局成立「無人機偵蒐隊」　5飛手「上帝視角」守護治安　

台籍機師遭爆「防疫期間還約人」　長榮航空：確定違規已決議免職

劉德華《拆彈專家2》「截肢半條腿」怎麼拍？　花絮曝光網讚：真敬業

花蓮24歲女右轉碰撞騎士！他被「捲車底拖行」慘死…安全帽噴飛

浪橘貓、虎斑蹭頭依偎放閃12年　愛媽喊名奶音回「喵～」萌翻網❤

亞歷媽法國確診新冠肺炎　「老公也中鏢」：病毒無所不在！

五寶爸現身！駁斥詐騙謠言 謝民眾幫忙「找到2工作養家」

Makiyo聽到羅志祥「不是說好不提對方」　「知錯能改可給機會」嘆：但好像滿難的...

飛輪海出道15周年！　汪東城曬4人合照「太多網傳讓人無從開口」

媽加大音量喊名萌妹「全聽不到」　小聲問：要不要吃糖？她秒轉頭

5寶爸遭爆用善款改車、買新機！　妻抱孩出面回應：根本沒車可改

嘉義大學日籍生租屋處輕生亡　未留遺書「缺曠課數過多」

F奶網紅帶女優西門町舉牌：徵炮友13cm↑　警帶回解QR Code之謎

台北地院邀里長參觀　院長黃國忠：矚目案件應讓民眾參與

雞排妹再槓元和雅：憂裸照曝光爆「整壞」內幕　一關鍵擊中要害

獨家／前妻Keanna贏了！謝和弦、莉婭得賠120萬

陳敬鎧被控「裝盲詐保」民事再拿一勝　免還百萬保金理由出爐

快訊／疑強風釀禍！彰化畜牧場員工跌4米深污水槽溺斃

F級網紅帶SWAG女優西門町舉牌「徵炮友」　5人被帶回警所

前手球國手陳敬鎧被控「裝瞎詐保」！　再審判免還國泰100萬

雲林縣警察局成立「無人機偵蒐隊」　5飛手「上帝視角」守護治安　

羨慕東體職業級訓練基地　高國慶：環境磨出鑽石

傅聰逝世》左批中共右轟資本主義　鋼琴詩人大展知識份子風範

紐西蘭「監獄暴動」24hrs↑！牢房燒成廢墟　17囚死守屋頂

從大綱就埋哏！《上流戰爭》吳贇熙是變性人？　劇組正面給解答

職場生態重新定義　青銀共事成為新潮流

快訊／地方反萊豬　行政院：各縣市自治條例「相互矛盾、窒礙難行」

跨年首航！鐵道迷必知「鳴日號」2大隱藏亮點　車頭4面設計都不一樣

2020明星結婚他們最低調！盤點7對今年默默成婚藝人

嘉義大學日籍生租屋處輕生亡　未留遺書「缺曠課數過多」

2020日系話題重機TOP 5！超級運動車款睽違30年重新復活

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

社會熱門新聞

丈夫大戰越南看護　補教人妻上樓心碎

即／台中壓路機輾過同事　工人骨折慘死

前雇主爆五寶爸「2週工程4萬薪」嫌太少

獨／前妻Keanna贏了！謝和弦、莉婭判賠120萬

即／台中跨年晚會舞台遭強風吹垮

獨／「跨年夜血染全台」　帳號擁有者到案了

分開發票被拒　奧客拿麻油雞猛砸

網紅帶女優「徵炮友」　警帶回5人偵訊

狠友為詐保4千萬　灌醉單純男逼去雪地讓他凍死

台中「五寶爸」用善款改車買哀鳳？妻反駁

開出巷口撞斃騎士　24歲女自責大哭

寒流來襲　彰化男猝死

草屯女打蚊子　租屋處發現針孔攝影機

神秘女抱嬰上門　人妻驚覺老公1發就中痛哭

更多熱門

相關新聞

獨／吳夢夢每天收30張屌照　曝台灣男勃起長度

獨／吳夢夢每天收30張屌照　曝台灣男勃起長度

網路直播主吳夢夢作風大膽，因在付費平台拍攝性愛影片爆紅，日前她更宣布將和日本最大成人影片集團SOD合作，誓言要當「台灣第一AV女優」，引起不小的討論度。吳夢夢接受《ETtoday新聞雲》獨家專訪時透露，過去拍片選角時必須是要經過層層關卡考驗，「好用就繼續留著」，而記者好奇詢問，既然夢夢看過不少男生的生殖器官，那台灣男性生殖器官平均長度是多少？吳夢夢也秒給答案！

1成建商推案往後挪　業者認：成本考量、不想賠售

1成建商推案往後挪　業者認：成本考量、不想賠售

高雄貨櫃車過彎翻覆　23歲駕駛渾身傷：開太快

高雄貨櫃車過彎翻覆　23歲駕駛渾身傷：開太快

即／高雄媽騎車三貼遭輾斷腿　聯結車肇逃

即／高雄媽騎車三貼遭輾斷腿　聯結車肇逃

跨年住高雄！海景絕美視野賞300秒大港煙火

跨年住高雄！海景絕美視野賞300秒大港煙火

關鍵字：

高雄手球國手陳敬鎧勝訴國泰人壽100萬

讀者迴響

熱門新聞

台灣後天起「鎖國」一個月！

丈夫大戰越南看護　補教人妻上樓心碎

《拆彈2》劉德華「截肢半條腿」拍攝法曝光

韓國人嗆「台灣落後」不想來　鄉民認了

國內出現英國變種病毒！案792英返台少年病毒比對出爐

公路旁撿到狗　送醫才知是小猛獸

約砲40女機師「淫亂LINE對話」曝光！

堅持不買AirPods！她揭真實理由「別再說我窮酸」

雞排妹、小A辣脫褲「互相鑑定妹妹形狀」！

企鵝妹爆不畏疫情「飛瑞典找乾爹過夜」

即／台中壓路機輾過同事　工人骨折慘死

球鞋不貼合！內行教綁大圈圈...護腳又舒服

北捷乘客命危「2天使男」CPR搶救　臉書全紀錄

運動內衣穿10年　D罩杯垂成八字奶急求醫

寵物鴨被家人偷賣　正妹急哭喊：很需要牠

更多

最夯影音

更多
台籍機師遭爆「防疫期間還約人」　長榮航空：確定違規已決議免職

台籍機師遭爆「防疫期間還約人」　長榮航空：確定違規已決議免職
劉德華《拆彈專家2》「截肢半條腿」怎麼拍？　花絮曝光網讚：真敬業

劉德華《拆彈專家2》「截肢半條腿」怎麼拍？　花絮曝光網讚：真敬業

花蓮24歲女右轉碰撞騎士！他被「捲車底拖行」慘死…安全帽噴飛

花蓮24歲女右轉碰撞騎士！他被「捲車底拖行」慘死…安全帽噴飛

浪橘貓、虎斑蹭頭依偎放閃12年　愛媽喊名奶音回「喵～」萌翻網❤

浪橘貓、虎斑蹭頭依偎放閃12年　愛媽喊名奶音回「喵～」萌翻網❤

亞歷媽法國確診新冠肺炎　「老公也中鏢」：病毒無所不在！

亞歷媽法國確診新冠肺炎　「老公也中鏢」：病毒無所不在！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面