台灣豬標章網購一張80元被砲翻　蘇貞昌回應了

▲左為衛福部「本店使用國產豬」標示；右為須向農委會申請才能獲得的台灣豬認證標章。（圖／經濟部官網、農委會翻攝）

記者蘇晏男／台北報導

「台灣豬」標章氾濫，電商「蝦皮」除出現有人以定價80元販售衛福部「本店使用國產豬」標示貼紙外，連農委會推出具防偽設計的「台灣豬證明標章」也有賣家販賣。對此，行政院長蘇貞昌30日表示，標示是根據《食安法》，大家都必須要標示販售產品是什麼，「所以這個標示可以自己寫、可以自己下載、可以用衛福部幫你準備好的標示，都有效，但不能不標示，不標示就會受罰」。

蘇貞昌指出，標章是農委會為了推銷本國的好食材，特別精緻地經過審查，「如果現場看，它還是有立體的、凸顯的、金色的」，所以各位可以看出，那是為了推銷產品，所以兩種都有效，但不能不標示。

蘇貞昌強調，雖然進口廠商說不會進口萊豬，也會就進口肉產品都標示不含萊克多巴胺，「但政府還是會逐批檢查、嚴格把關、標示清楚，讓所有的國人同胞一目瞭然，並且從海關、到廚房、到餐桌都幫你管好，請大家放」。

另外，蘇貞昌也預告，過年後會特別到海關去看逐批檢查，「請大家放心，一定會幫國人把關好」。

▲電商平台販售台灣豬標示貼紙。（圖／記者蕭羽耘截圖）

其實，衛福部的「本店使用國產豬」標示，可供民眾上網自行下載使用；農委會推出的「台灣豬證明標章」，其圖案設計採公開徵選而得，畜產會已登記為商標權所有，並向經濟部智慧財產局申請註冊商標在案，印製及發放作業均由中央畜產會執行，標章也設計多道防偽機制，以防冒用。

▲農委會核發的「台灣豬標章」有防偽設計 。（圖／記者崔至雲攝）

對於電商平台販售「台灣豬證明標示」貼紙，中央畜產會表示，賣家此舉有違反《商標法》之虞，畜產會已於29日下午至台北市泉州街派出所報案舉發，目前相關產品已於電商平台下架，呼籲賣家業者勿再以身試法。

有網友則表示，「業者自律 哈哈哈哈哈哈哈」、「政府不是最愛說靠商人良心嗎 良心？噁心吧」、「不是官網就能印了嗎？ 還拿到蝦皮賣 這賣家會不會太黑心？」、「這也不是農委會主動發現，也是別人檢舉才有動作」、「這個政府就是個笑話 有政府請放心 嘻嘻」。

其他人也看了這些...

►柯文哲宣布北市跨年照常舉辦 24小時持續觀察疫情變化

►侯友宜下令新北戒備 元旦3連休「風景區啟動人潮儀表板」

更多熱門新聞...

►總統府元旦升旗典禮「馬戲團」暖場 凱道交管、防疫規定一次看

►迎接2021元旦看這邊 參加總統府升旗遵守實聯制、周邊交管報你知

►振興一下我們的美麗