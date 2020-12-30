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Siri提醒：早點回家！情侶逛完逢甲開車回台北　隔天看新聞傻了

Siri顯示「早點回家」！情侶逛完逢甲要回台北　隔天看新聞傻眼了。（圖／翻攝靈異公社）

▲原PO貼出《ETtoday新聞雲》的一則車禍新聞標題截圖。（圖／翻攝靈異公社）

記者陳俊宏／綜合報導

一名男網友分享和另一半去台中，打算逛完夜市就回台北，結果看到iPhone的Siri畫面顯示「早點回家」4個字，隔天一早又看到一則新聞，讓他直呼「雖然不是很可怕的經歷，但我覺得滿妙的。」有人則分享親身經歷直呼，「Siri有時候真的很可怕！」

當事人近日在「靈異公社」臉書社團說，26日逛完夜市大約晚間9點，但以往的經驗告訴他，大雅交流道這時應該會塞車，於是兩人又再進去慢慢逛；假日夜市人很多，加上他又沒耐心排隊，導致兩人根本沒吃到什麼東西。

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原PO表示，當晚11時左右，他提議去南屯吃火鍋，半夜再從南屯回去才不會塞車，「兩個人上了車之後，我發動車子，另一半從包包拿出手機，準備連接藍牙放音樂，看到手機在Siri畫面顯示4個字『早點回家』。雖然不是很可怕的經歷，但我覺得滿妙的⋯」

▲▼國道1號台中王田南屯段，機車騎士疑似誤闖國道，遭來車輾斃。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼27日凌晨3時半，一名機車騎士疑似誤上國道1號北上台中王田南屯段，遭到車輛輾斃慘死。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼國道1號台中王田南屯段，機車騎士疑似誤闖國道，遭來車輾斃。（圖／記者李忠憲翻攝）

原PO也貼出《ETtoday新聞雲》的一則新聞標題截圖，原來是27日凌晨3時半，一名機車騎士疑似誤上國道1號北上185.8K、台中王田南屯段，遭到車輛輾斃慘死，有多車駕駛報案表示有壓到屍塊。

原PO也回覆網友問題說，他們是逛逢甲夜市，「推算時間，我吃完火鍋再上南屯，有可能會遇到。」但有人突破盲點，騎士是在南屯到王田段，「你要回台北是北上，是要壓到什麼」，所以不管原PO怎麼吃、啥時上國道，都不會遇到。原PO則回，「鬧笑話，但也說明了我沒有在白賊，而且Siri是真的自己顯示早點回家。」

一名網友則分享親身經驗，「Siri有時候真的很可怕，有一次我從板橋朋友家要導航去信義區，Siri怎麼繞就是繞圈圈，一直不帶我出去巷子。我不信邪，硬是自己找路，結果它依然帶我進巷子。最後我說，算了，繞不出去，在這邊附近吃吧！然後Siri就好了，自己變換導航路線....晚上吃飯時看到新聞，信義區百貨公司倉庫區發生火災，超扯的。」

▼有網友突破盲點說，騎士是在南屯到王田段，原PO就算從南屯北上，也不會遇到。（圖／翻攝高公局網站）

Siri顯示「早點回家」！情侶逛完逢甲要回台北　隔天看新聞傻眼了。（圖／翻攝高公局網站）

▼有人分享親身經驗，「Siri有時候真的很可怕。」（圖／達志影像／美聯社）

▲iPhone，Siri。（圖／達志影像／美聯社）

ET快訊
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