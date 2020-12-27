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離世前男友託夢：我交女友了！　她哭醒擲筊「獲聖杯」藏大洋蔥

▲情侶,牽手,夫妻（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲原PO分享和離世前男友的故事，感動許多網友。（示意圖／翻攝免費圖庫Pexels）

記者陳俊宏／綜合報導

「你走了...我換個方式完成我們的承諾...」一名女網友分享夢到離世前男友說交女朋友了，她去祭拜也獲得聖筊，後來從前男友妹妹的口中知道原因，她感動地說，「你從還在世的時侯，就都是處處為我著想...現在你走了，我也知道你希望我繼續往前走...」

當事人26日在「靈異公社」臉書社團說，前男友是今年1月車禍過世，就在她生日的前十天，出事前一天才剛送完她生日禮物；兩人算小異地戀，「我在台北，他在台中，他是我唯一交過一個異地戀的男友，我們也覺得彼此是交過不少個以來，認真覺得唯一一個可以走完下半輩子的人。」

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原PO表示，前男友走了之後，她都還是會1、2個月就下去看看他和他的家人；直到有一天晚上夢到他，在夢裡，她知道他已不見很久很久，一直在等他回來，然後他就突然出現在陽台。

「我一看到他，立馬衝過去抓著他的手，求他不要走了。」原PO指出，但前男友竟說他交女朋友了，「我當下當然也懵了，抓著他的手問，『那我怎麼辦』...？他什麼也沒講，就默默看著我。我就問他說，那你還記得我們在一起的時候嗎？他說『我都記得....』開始拿手機傳賴給我，結果傳的都是我們之間的合照。」

▼原PO擲筊獲聖筊。（示意圖／記者周宸亘攝）

▲▼拜拜,祈求,擲杯,擲筊,抽籤（圖／記者周宸亘攝）

原PO說，她一醒來真的大哭，哭完就LINE前男友的媽媽說有夢到，「阿姨當天下午就是去看我前男友，問了一些問題全部都是笑筊。阿姨就問，『你是不是有什麼事情要跟媽媽講』，就一個聖筊。阿姨就說，『你是不是想叫我跟她（原PO）說，叫她來看看你』？也一個聖筊。阿姨就沒問了，結束之後打給我叫我來看看他。」

原PO表示，過幾天就下去看前男友，「我就問，『你真的交女朋友了嗎』？一個聖筊。阿姨就問，『你是不是希望她該放下你了』？一個聖筊。阿姨接著問，『那你希望她找一個像你一樣疼她、愛她、能夠保護她的人對嗎』？一個笑筊。」

原PO指出，她當下和阿姨看了彼此，皺了一下眉頭，阿姨接著問，「那你希她能夠找一個比你更愛她、更疼她、更能夠保護她的人嗎」？又獲得一個聖筊。

▼原PO表示，「你從還在世的時侯，就都是處處為我著想..」（示意圖／翻攝免費圖庫pixabay）

▲▼情侶,交往。（圖／取自免費圖庫pixabay）

「雖然很難過，但瞬間真的覺得心是溫暖的...」原PO說，直到又過了1、2個月，又定期下去看看前男友，有跟他的妹妹說「交女朋友」一事，「那天，他妹就問說，『哥哥，所以我在另外一個世界有大嫂是嗎』？一個笑筊。妹妹接著問，『所以你是想讓姐姐（原PO）放下你，所以才騙他說你交女朋友了對嗎？』一個聖筊。為了更確定，同樣的問題再問了一遍，還是聖筊...」

原PO感動地說，「你從還在世的時侯，就都是處處為我著想...現在你走了，我也知道你希望我繼續往前走...但我心裡會一直保有你的位子的...」她也貼出一張照片，「跟前男友原本答應在一起滿1年，我們要在戴婚戒的無名指刺上我最愛的小熊維尼。但你走了...我換個方式完成我們的承諾，在我們滿一年的時侯，我在右手中指，刺上一個跟你右手中指一樣的十字架。」

對此，有網友留言，「放下，對妳對祂都是好事。」原PO回，「放下這個詞，說起來簡單，實際真的很難，但有比較走出來了。」其他人紛紛替原PO加油打氣，「洋蔥太多」、「要勇敢，他會保護著妳」、「祂在另一個世界守護著妳，妳一定要讓自己過得很好很幸福，這樣祂才能放下罣礙，去佛祖身旁修行。」

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