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社會 社會焦點 保障人權

台中騎士夜闖國道遭輾「屍塊爛碎」難辨！多車駕駛報案：我壓到了

記者李忠憲、莊智勝／台中報導

國道1號北上185.8K、台中王田南屯段今（27日）凌晨發生一起恐怖死亡車禍，一名機車騎士疑似誤上國道，遭到來車撞擊、當場輾斃。警方獲報趕抵現場，發現騎士已經明顯死亡，且遺體遭到多部車輛輾壓慘不忍睹，根本已經無法辨識外觀、性別等，目前死者身分仍然成謎。

▲▼國道1號台中王田南屯段，機車騎士疑似誤闖國道，遭來車輾斃。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲機車騎士誤闖國道遭輾斃，警方出動防撞車到場。（圖／記者李忠憲翻攝）

警方指出，凌晨3時35分接獲民眾通報，指稱國道1號185.8K處有機車疑似誤闖國道，倒於外側路肩，警方立即派員趕往現場，並出動緩撞車警戒。警方抵達現場後發現，該名機車騎士已經遭到車輛輾壓明顯死亡，現場停留的一部聯結車駕駛也坦承，右側前輪確實有輾過死者。

警方事後封閉中線車道及外側車道處理事故，經初步勘察，發現死者遭到多部來車接連輾壓，遺體已碎爛成多塊屍塊、慘不忍睹，根本無法辨認外觀、性別；未確認死者身分，警方轉從機車車牌連繫車主，經查該機車為吳姓男子所有，惟警方致電、或住址訪查皆未有所獲，連繫吳男胞姊也無人接聽，只好先行聯繫殯儀館進行屍體處理。

該處事故路段經清理後已於今晨6時38分恢復通車，稍早吳男胞姊也回電，目前正協助警方釐清死者是否為車主吳男；另一方面，本案至少有3、4部車輛駕駛報案表示疑似輾壓過死者，警方也立即請其配合調查，確切事故原因、死者身分正在進一步釐清中。

▼警方到場時騎士已遭輾斃，屍塊支離破碎，根本無從辨認。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼國道1號台中王田南屯段，機車騎士疑似誤闖國道，遭來車輾斃。（圖／記者李忠憲翻攝）

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