算命師「妳的命只能吃到建醮前」　阿婆真的走了託夢說遺願

▲阿婆肝癌末期病逝。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

記者陳俊宏／綜合報導

一名女網友分享夢到過世的鄰居阿婆，聽到對方說「好想趕快回來看大廟建醮。」她也分享阿婆過世前的小故事，「阿婆已被兒孫們接回家，在此希望祂的遺願能夠實現。」

當事人近日在「靈異公社」臉書社團說，阿婆今年初時才來過家裡，跟家母聊到年底大廟要建醮，說很想去看；但算命師說阿婆的命只能吃到建醮之前，「家母當時不相信還安慰她：『妳80幾歲了能買菜煮飯，身體健康，一定能看到啦』！」

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原PO表示，結果沒多久，阿婆的身體狀況就急轉直下，有一天忽然不能走了，並表示自己全身都痛，到醫院檢查居然已是肝癌末期，最後沒能撐到大廟建醮那天，就與世長辭。

▼阿婆到醫院檢查發現肝癌末期。（示意圖／翻攝librestock網站）

原PO指出，在阿婆過世後不久夢到阿婆，阿婆恢復為生前健朗的樣子，跟平常一樣走來家裡跟母親聊天，夢醒只記得阿婆說「好想趕快回來看大廟建醮」；夢裡沒有意識到阿婆已去世，還想著阿婆康復出院了真好。

「醒來覺得怪怪，才跟家母說這件事，家母也立刻告知阿婆的兒子」，原PO說，阿婆的兒子表示阿婆的確還在殯儀館，沒有接回家，等葬禮結束會把牌位接回來。她表示，很少夢到過世的人，可能是日有所思，還是別的什麼原因夢到阿婆，「現在阿婆已被兒孫們接回家，在此希望祂的遺願能夠實現。」

對此，許多網友紛紛好奇詢問這位「算命天師」在哪？對此，原PO回，「不好意思，我也不知道。」有人則認為，阿婆就是聽了算命的話，「搞到悶悶不樂才掰掰的！笑口常開會打敗癌細胞」、「同意，不管語氣如何，心裡被暗示了，就是很在意才會拿出來說。」