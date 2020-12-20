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3歲童「阿姨後面有一估倫」　她衝去收驚：還真的有！再也不視訊

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弟弟,幼兒園,小孩,孩子（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲原PO聽完外甥講的話，驚呼「我一個人在家不要亂講啦。」（示意圖／翻攝免費圖庫stocksnap）

記者陳俊宏／綜合報導

一名女網友分享在家中和家人視訊時，聽到3歲外甥說的話，當場猛起雞皮疙瘩，「結果去收驚還真的有，我以後不想跟屁孩視訊了。」對此，有人直呼「還好屁孩有看到！」

當事人19日在「靈異公社」臉書社團說，某日下班回家快10時，跟媽媽、妹妹和妹妹3歲兒子三方視訊，一切都講得很開心，可愛的屁孩還唱歌，「突然間，屁孩指著螢幕畫面耖拎呆地說，『阿姨～妳妳妳後面那勾速什魔』（那個是什麼）？」

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「我回頭看了一下，我說沒有東西啊」，原PO表示，外甥後來又說「妳後面有一估倫啊（有一個人啊），有一估穿著白色衣服的倫（有一個穿著白色衣服的人）。」她當下回頭猛看，一直起雞皮疙瘩，驚呼「我一個人在家不要亂講啦」，還不小心罵了一句「靠腰不要嚇我。」

▼當事人事後嚇得去拜拜收驚。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

▲香,拜拜,道教,宮廟,廟宇,宗教 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

原PO指出，還被媽媽唸在小孩子面前不要罵髒話；後來媽媽可能膽小，不敢再繼續視訊，就這樣拋下她。她接著又繼續跟小孩玩視訊的貼圖，過沒多久，屁孩又指著畫面說「阿姨，妳的後面有一隻手。」

原PO當下裝鎮定，「沒有啦，那個是棉被，我家裡沒有別人啦」，隨後因害怕就趕緊跟屁孩說，「阿姨不講了，阿姨要去洗澡了。」她說，掛完電話當下發誓一定要去收驚，「結果去收驚還真的有，我以後不想跟屁孩視訊了。」

原PO也回覆網友的問題說，她當下是在床上視訊，真的嚇到屁滾尿流，事後去收驚、拜拜，還求了過爐的護身符。

對此，有網友留言，「妳被跟了，還好屁孩看到，這樣才能提醒妳去收驚」；原PO回，「其實我一直想去，因為一直覺得怪怪的，在家的時候，電燈有時候也會閃一下閃一下…」有人則說，「小孩子看得到是很正常的，大於4歲之前。」

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