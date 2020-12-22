他送藥遇B3輪椅阿公　醫院保全看監視器趕到：你一直對空氣講話

▲原PO分享在醫院遇到的怪事。（示意圖／翻攝librestock免費圖庫）

記者陳俊宏／綜合報導

一名在醫院工作的網友分享夜晚送藥時，搭電梯時在B3發現一名不講話的輪椅阿公，後來遇到保全。保全分享特地過來關心原PO的原因，「院內有這事很正常，你才剛調來沒多久，會習慣的…」

當事人20日在「靈異公社」臉書社團說，這陣子連日下雨的關係，掛號的人相對少了近5成，自然調劑單量也就少了幾成；但這一天放晴了，掛號人潮相對也多了不少。

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原PO表示，當天爆單關係，恰好逢休假回來，就一人要hold住全場，忙完確認後就準備送藥袋；若是時間還早，護理師路過都能幫忙帶藥上樓，但這次得自己送。

原PO指出，當晚9時多，等電梯的時間意外長久，進電梯後還來不及按上，就直直往地下室，「呃…聽學長說地下室以前是太X間」；想著想著，到了B3門緩緩打開，看見一位阿公在電梯外，「當我正想上前幫忙他時，有股冷空氣吹進來，頓時輪椅動了，阿公推著輪椅進來了電梯裡。」

▲▼原PO搭電梯遇到輪椅阿公。（示意圖／翻攝pixabay免費圖庫）

「門闔上後，問了阿公要去幾樓，但始終無任何回應。」原PO說，對講機也忘了帶，沒法叫支援，直到上了8樓，問了伯伯「需要幫你找人嗎」，但對方盯著電梯鏡子裡的自己無回應。

原PO表示，自己索性就離開了，直到送完藥回去搭電梯時遇到保全，聽到保全說「我巡邏前從監控看到你一直對空氣講話，有點狀況便過來看看」；離開電梯後跟保全回辦公室，跟他提到輪椅伯伯。

保全對原PO說，「是他啊…原本是住6樓的，但上月走了讓家人帶回去了。夜晚值班的護理師也提到曾遇過，是位寡言的老先生，不想麻煩別人，常常自己推著輪椅四處看。」保全表示，「院內有這事很正常，你才剛調來沒多久，會習慣的…」原PO回，「嗯…我了解…那我也回去了，再見。」

對此，有人好奇，「那你看爺爺在照鏡子的時候，也是跟一般人一樣正常嗎？還是沒有特別異狀？」原PO回，伯伯的氣色從鏡子看感覺不好，但自己不會其他人講的一直頭暈。