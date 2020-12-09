窗外熟悉身影晃過　大三男以為遭小偷！聞到「素菜香」真相大白

▲原PO分享看到離世的阿嬤。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

記者陳俊宏／綜合報導

一名網友說，世界上是否有阿飄呢？其實周遭的人大多是不相信，而他則是相信。他分享在阿嬤忌日看到阿嬤，「那顏色的衣服就是阿嬤生前常穿的，所以我才會有種熟悉感。」

當事人今天（9日）在「靈異公社」臉書社團表示，他第一次看到的阿飄，是已去世多年的阿嬤；大三時期某天，那時他正在房間裡看書，正前方是霧面的玻璃窗，窗戶外則是二樓的走廊，「就那麼剛好！有個熟悉的身影很緩慢地從我眼前晃過。」

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「當時那身影及衣服的顏色，我確定不是家中的任何一人」，原PO指出，卻又有一種熟悉感，不過熟悉歸熟悉，一開始還以為是小偷闖入，當下出房門察看，聞到要祭祖的素菜香（家中祭祖都會煮素火腿），才想起那天是阿嬤的忌日。

▼原PO說，這是他唯一一次看到已故之人身影。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

原PO說，而那顏色的衣服就是阿嬤生前常穿的，所以他才會有種熟悉感，這也是唯一一次看到已故之人身影，「至於我有沒有嚇到？其實沒有，因為人比鬼還可怕。不過，本來就看不到的人，哪天突然看到了，也不見得是好事。」

對此，許多網友留言，「雖然沒親眼見過，但仍然堅信有鬼有神」、「我相信，小時候看過，也目睹身邊人經歷過」、「一直都有無形，只是每個人體質不同，感應、看不看得到而已！」