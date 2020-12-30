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金正恩恐取消跨年演說！明年1月初召開全代會...估將大規模閱兵

▲▼金正恩29日指導主持政治局會議，討論明年1月勞動黨全代會。（圖／路透社）

▲金正恩29日指導主持政治局會議，討論明年1月勞動黨全代會。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）當局決定於明年1月初召開勞動黨第8次全國代表大會，與第7次全代會相隔5年，屆時將會在該段期間舉行包括閱兵等一連串活動，且1月8日為最高領導人金正恩的生日，先前已有美國智庫《38 North》透過衛星相片，監測到平壤金日成廣場有數千人進行綵排。

根據北韓官媒《朝中社》今（30）日報導，勞動黨副委員長金才龍昨（29）日在金正恩的指導下，於平壤主持第7屆勞動黨中央委員會第22次政治局會議，會上一致決議第8次全代會將於明年1月1日至10日之間舉行，同時討論第8次全代會準備狀況與相關議題，並針對勞動黨各級組織代表會上選出的代表者進行資格審查。

▲▼金正恩29日指導主持政治局會議，討論明年1月勞動黨全代會。（圖／路透社）

▲部分專家預測，金正恩有可能省略2021新年演說。（圖／路透社）

南韓《韓聯社》分析，明年1月第8次全代會上，預計將發表下個5年國家經濟計劃，同時極有可能針對對美關係、對南韓關係等外交策略上頒布新一波的路線，並改組勞動黨內組織與其幹部改選。

另外，北韓官媒《朝鮮中央電視台》於30日以高強度的「鐵桶防疫」為由，再次強調謝絕接受來自外國的援助，並嚴加封鎖管控國境，阻斷新冠病毒（COVID-19）滲透的一切可能性。

►北韓又不安分！金日成廣場「千人綵排」震撼畫面曝...恐進行閱兵
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