北韓又不安分！金日成廣場「千人綵排」震撼畫面曝...恐進行閱兵

▲北韓平壤金日成廣場。（資料照／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）即將於明年1月舉辦勞動黨第8次全國代表大會，先前各界專家曾預測平壤當局不排除再次舉行閱兵儀式，而美國華府智庫《38 North》於26日指出，有衛星監測影像拍到平壤金日成廣場上聚集數千人，疑似正在舉行大型活動綵排，不排除正為閱兵與行軍儀式做準備。

根據報導，數千名參加民眾在廣場中，排出4個大紅字「決死擁衛」（결사옹위），顯示出決死捍衛性命的決心，似乎正在為明年1月第8次黨全代會做準備。分析指出，其實像決死擁衛這種帶有政治訊息的文字訊息排演，在國內大型活動相當普遍，而為了符合時機、確保其精準度，需要進行數次事前綵排與練習。

《38 North》分析，在黨代表大會前後，至少會有1次以上的閱兵或行軍儀式，不僅首都平壤東側的美林飛行場曾觀測到綵排場面，早在18日時更觀察到金日成廣場西側突然立起結構不詳的物品，且被高牆包圍，而廣場東側也於日前出現第2支凸起物，推測黨全代會將於12月31日晚間聚集大規模群眾至金日成廣場進行跨年前的活動。

▲數千人被拍到在金日成廣場排出「決死擁衛」4個大紅字。（圖／翻攝自38 north）

根據《韓聯社》，南韓聯合參謀本部公報室長金俊樂（김준락，音譯）對此今（28）日召開國防部例行會議時表示，目前南韓與美國軍方正密切關注北韓方面的動向，同時透露北韓軍方已於12月起展開冬季訓練，與往年相同。

據悉，礙於新冠肺炎（COVID-19）全球疫情影響，比起歷年來動員大量軍力進行大規模軍事演練，北韓軍方今年改變策略，針對各部隊、軍種進行佈署戰略與射擊等小規模軍事演練。

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