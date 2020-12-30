快訊／鋒面+寒流夾擊！2縣市大雨特報　全台防11級強風

▲今北部、東半部有雨。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

又濕又凍！中央氣象局今天（30日）上午7時對新北市、基隆市發布「大雨特報」，鋒面通過影響，今基隆北海岸有局部大雨發生的機率，請注意。氣象局預報員葉致均提醒，今晚到周四晨是最低溫時間，中部以北及宜花僅6至8度，沿海空曠地區可能再低2、3度。

氣象局除了對全台發布「低溫特報」，也對19縣市發布「陸上強風特報」，東北風明顯增強，高雄以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至11級強陣風，屏東沿海空曠地區亦有較強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。

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▼今晨0時至7時累積雨量圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

葉致均接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今鋒面通過加上寒流迅速南下，各地清晨氣溫持平或下降，入夜中部以北及宜花低溫僅6至8度，沿海空曠可能再低2、3度，其他地區也只有10至12度，今晚到周四清晨將出現最低溫；今北部、東半部和恆春半島有雨，雨勢下半天會緩和。

葉致均提醒，今晨台灣各地風力滿強，尤其是台灣海峽這側，雲林以北和宜花有出現9到10級的陣風，其他地區陸續有機會慢慢出現。

葉致均說，這波寒流影響到元旦，但清晨有些輻射冷卻效應，仍會有比較低的低溫，水氣減少，大台北和東半部有些降雨；寒流周六、周日減弱，清晨有些輻射冷卻，溫度比較低一點點，日夜溫差大，雨區仍以大台北和東半部為主；下周一另一波東北季風增強，影響到下周二，北部、東半部有雨。

▼今北部、東半部有雨。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

►今上午至周四白天低溫區域：

【橙色燈號（非常寒冷）】



基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有6度以下氣溫發生的機率；新竹市、台中市、彰化縣、雲林縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號（寒冷）】



南投縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

▼全台低溫特報。（圖／氣象局）