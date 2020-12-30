寒流抵達跌15度「入夜最凍探3度」　今晨9.7℃新低！陽明山像強颱

▲今寒流迅速南下，民眾一定要做好保暖工作。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

今年入冬首波寒流正式報到，全台低溫特報！中央氣象局觀測，今天（30日）清晨全台最低溫出現在桃園市楊梅區的9.7度，已創今年入冬平地新低溫，且各地氣溫仍迅速下降中。氣象局預報員葉致均提醒，今晚到周四晨是最低溫時間，中部以北及宜花僅6至8度，沿海空曠地區可能再低2、3度。氣象專家吳德榮說，這波寒流不到15小時降溫超過15度，下降速度超越2016「霸王寒流」。

►今上午至周四白天低溫區域：

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【橙色燈號（非常寒冷）】



基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有6度以下氣溫發生的機率；新竹市、台中市、彰化縣、雲林縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號（寒冷）】



南投縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

▼全台低溫特報。（圖／氣象局）

氣象局除了對全台發布「低溫特報」，也對19縣市發布「陸上強風特報」，東北風明顯增強，高雄以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至11級強陣風，屏東沿海空曠地區亦有較強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。

葉致均接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今鋒面通過加上寒流迅速南下，各地清晨氣溫持平或下降，入夜中部以北及宜花低溫僅6至8度，沿海空曠可能再低2、3度，其他地區也只有10至12度，今晚到周四清晨將出現最低溫；今北部、東半部和恆春半島有雨，雨勢下半天會緩和。

葉致均提醒，今晨台灣各地風力滿強，尤其是台灣海峽這側，雲林以北和宜花有出現9到10級的陣風，其他地區陸續有機會慢慢出現。對此，許多網友驚呼，「陽明山區像強颱巨獸，大軍壓境，恐怖的感覺」、「林口一小時掉了3.5度」、「淡水2小時內狂掉5度。」

▼今晨5時溫度分布圖。（圖／氣象局）

葉致均說，這波寒流影響到元旦，但清晨有些輻射冷卻效應，仍會有比較低的低溫，水氣減少，大台北和東半部有些降雨；寒流周六、周日減弱，清晨有些輻射冷卻，溫度比較低一點點，日夜溫差大，雨區仍以大台北和東半部為主；下周一另一波東北季風增強，影響到下周二，北部、東半部有雨。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」提到，強寒流南下，氣溫陡降，新北石門區29日中午12時半為27.3度，今晨3時降至12.0度，不到15小時超過15度，下降速度超越2016「霸王寒流」；最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今氣溫陡降愈晚愈寒冷，今晚北台灣空曠地區將降至7度左右，都會區降至9、10度，其他各地區的平地最低氣溫亦將降至9至12度，千萬要注意保暖。

▼今晨0時至5時半累積雨量圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

吳德榮分析，由於強寒流秉性乾冷，今白天在東北風迎風面，北部、東北部有局部雨，花東有局部短暫雨的機率；今晚乾冷空氣開始影響，北台灣降雨停歇，今傍晚起800米至2000米的高度大氣降至零度以下，水氣則正在減少，大屯、七星、太平等山脈是否順利飄下瑞雪？值得觀察。

吳德榮說，周四起至周日大台北多雲時晴、桃園以南晴朗穩定，東半部及北海岸則為多雲偶有零星短暫雨的機率，因此，跨年西半部送「最後夕陽」活動，都是理想的；元旦清晨東半部迎「曙光、日出」的活動，大部分地區還算理想，但有些地區則略受干擾。



吳德榮提醒，周四晨北台率先降至此波強寒流的最低氣溫，北部平地約5度左右、台北都會區約7、8度；跨年夜至元旦晨，其他地區則因冷空氣及輻射冷卻效應，氣溫亦降至最低，嘉義以北平地最低亦可降至5度左右，全台除恆春半島外，幾乎皆可降至10度以下；元旦白天起至周日冷空氣逐日減弱，氣溫逐日回升，但因輻射冷卻效應，早晚氣溫仍偏低，日夜溫差大；下周一下一波鋒面接近，水氣增多；下周二鋒面影響、大陸冷氣團南下，氣溫下降。