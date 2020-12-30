大怒神斷崖式降溫！「寒潮爆發」冷空氣到台南了　民眾驚：颱風天

▲今晨6時溫度分布圖。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局長鄭明典表示，冷空氣約今天（30日）清晨4點半到達台南，這波寒流強，全台都有感。災害預報士、天氣風險公司總監賈新興提醒「斷崖式大降溫」，「騎車的朋友要戴手套。」天氣風險公司總經理彭啟明也說，「這不是氣溫溜滑梯，可以去坐大怒神了。」氣象局對19縣市發布「陸上強風特報」，許多網友留言，「被風聲吵醒」、「台中也像做颱風。」

鄭明典在臉書貼出新屋氣象站過去24小時溫度變化圖，「這就是『快速降溫』！看看新屋站的氣溫紀錄，其他測站也有類似反映。寒潮爆發的現象，先起風，然後冷空氣到達，氣溫快速反應！」

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鄭明典說，冷空氣約4點半到達台南，這波寒流強，全台都有感，南部反應時間會延遲一些些，還是會快速降溫，仍請注意保暖。彭啟明在臉書提到，淡水凌晨1小時就降了5度，這不是氣溫溜滑梯，可以去坐大怒神了。

▼鄭明典貼出新屋氣象站過去24小時溫度變化圖表示，這就是快速降溫。（圖／翻攝鄭明典臉書）

▼鄭明典說，寒流冷空氣到台南了。（圖／翻攝鄭明典臉書）

賈新興在臉書提醒，氣溫已明顯下降，透早出門的朋友要穿得暖、要防風，騎車的朋友要戴手套；大約於今晨0時20分，台北站20.4度應該是今天的最高溫，隨後出現斷崖式的大降溫。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書說，北北基已經陸續起風、下雨，寒流將自此往南攻，抓緊了，基隆測得陣風9級 「冬天版的颱風天」。許多網友留言，「被風聲吵醒」、「台中也像做颱風」、「中部地區已經開始颳風了」。

氣象局預報員葉致均接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今鋒面通過加上寒流迅速南下，各地清晨氣溫持平或下降，入夜中部以北及宜花低溫僅6至8度，沿海空曠可能再低2、3度，其他地區也只有10至12度，今晚到周四清晨將出現最低溫；今北部、東半部和恆春半島有雨，雨勢下半天會緩和。

▼賈新興說，台北站今晨0時20分測得20.4度，應是今天的最高溫，隨後出現斷崖式的大降溫。（圖／翻攝賈新興臉書）

葉致均提醒，今晨台灣各地風力滿強，尤其是台灣海峽這側，雲林以北和宜花有出現9到10級的陣風，其他地區陸續有機會慢慢出現。

葉致均說，這波寒流影響到元旦，但清晨有些輻射冷卻效應，仍會有比較低的低溫，水氣減少，大台北和東半部有些降雨；寒流周六、周日減弱，清晨有些輻射冷卻，溫度比較低一點點，日夜溫差大，雨區仍以大台北和東半部為主；下周一另一波東北季風增強，影響到下周二，北部、東半部有雨。

氣象局除了對全台發布「低溫特報」，也對19縣市發布「陸上強風特報」，東北風明顯增強，高雄以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至11級強陣風，屏東沿海空曠地區亦有較強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。

▼賈新興呼籲機車族要戴手套。（圖／資料照／記者湯興漢攝）

►今上午至周四白天低溫區域：

【橙色燈號（非常寒冷）】



基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有6度以下氣溫發生的機率；新竹市、台中市、彰化縣、雲林縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號（寒冷）】



南投縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

▼全台低溫特報。（圖／氣象局）