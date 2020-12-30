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快訊／跌到8.9度！掀7.6米巨浪　大屯山、太平山中午有機會下雪

天氣圖。（圖／氣象局）

▲今晨8時溫度分布圖。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

斷崖式降溫！今年入冬首波寒流正式報到，中央氣象局觀測，截至今天（30日）上午8時50分，全台最低溫出現在新北市石門的8.9度，再創今年入冬平地新低溫，且各地氣溫仍迅速下降中。對此，天氣風險公司特別整理5個天氣重點，包括沿海風浪非常非常大，請不要靠近海邊；陽明山的大屯山、桃園拉拉山、宜蘭太平山中午前後有機會下雪。

天氣風險在臉書說，早上起床，應該能了解他們一直提醒這波寒流可怕的地方：「降溫速度」；過去8個小時北部各地已經降了10度，現在大台北、桃園、新竹只剩下10-12度，中南部也正在快速降溫。

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▼陽明山下雪資料照。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼陽明山下雪。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

▼淡水站跳水大降溫。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

天氣風險整理今天的幾個天氣重點：

1、白天持續降溫，至今晚、周四晨達到這波寒流最冷，北部與宜蘭下探7度、中部8度、南部9-12度、花東9-11度。

2、沿海風浪非常非常大，請不要靠近海邊，富貴角浮標已量測到7.6米的驚人浪高。

3、陽明山的大屯山、桃園拉拉山、宜蘭太平山氣溫已近冰點，預估中午前後有機會開始降雪，持續至今天晚間。

4、西部沿海尤其是彰化、雲林沿海空曠地方，已有強風吹起河川揚塵的狀況，空氣品質正在快速惡化。

5. 寒流稍稍提早南下，也有提早減弱的趨勢，目前預報元旦白天氣溫會回升，但元旦晚間因為輻射冷卻的關係，中部以北仍有10度以下低溫。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼氣象局發布長浪即時訊息，富貴角浮標出現7.6米浪高。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局發布「長浪即時訊息」，東北風影響，中部以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海地區及澎湖、金門、馬祖有長浪發生的機率，清晨3時新北（龍洞、富貴角）及馬祖觀測到5至6米的浪高，請注意。

氣象局預報員葉致均接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今鋒面通過加上寒流迅速南下，各地清晨氣溫持平或下降，入夜中部以北及宜花低溫僅6至8度，沿海空曠可能再低2、3度，其他地區也只有10至12度，今晚到周四清晨將出現最低溫；今北部、東半部和恆春半島有雨，雨勢下半天會緩和。

葉致均提醒，今晨台灣各地風力滿強，尤其是台灣海峽這側，雲林以北和宜花有出現9到10級的陣風，其他地區陸續有機會慢慢出現。

葉致均說，這波寒流影響到元旦，但清晨有些輻射冷卻效應，仍會有比較低的低溫，水氣減少，大台北和東半部有些降雨；寒流周六、周日減弱，清晨有些輻射冷卻，溫度比較低一點點，日夜溫差大，雨區仍以大台北和東半部為主；下周一另一波東北季風增強，影響到下周二，北部、東半部有雨。

►今上午至周四白天低溫區域：

【橙色燈號（非常寒冷）】

基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有6度以下氣溫發生的機率；新竹市、台中市、彰化縣、雲林縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號（寒冷）】

南投縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

▼全台低溫特報。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

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