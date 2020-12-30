冷高壓再增強「斷崖式降溫」探底3℃　專家曝2點有別霸王寒流

▲中央氣象局觀測，今晨2時高氣壓1088百帕，即在蒙古，中心近似滯留。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

斷崖式降溫！寒流今天（30日）已正式影響台灣，中央氣象局觀測，大陸冷高壓強度也從1084百帕（hPa）增強到1088百帕，和2016年霸王寒流的的1092百帕，只差了4百帕。對此，天氣風險公司總經理彭啟明也發文分析兩者的不同。

彭啟明在臉書說，這次冷高壓的強度，最新觀測天氣圖中心壓力達1088hPa，接近於2016年1月大家有印象的霸王級寒流的1092hPa，不過還是有差別的，兩者的水氣含量不同，行經路徑也有差異，不能只看這一張地面高壓圖來解釋一切。他也提醒，北部天氣先轉變了，還會持續往下探底到周四清晨，注意保暖穿著，留意身邊年長者的健康。

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▼2016年1月霸王級寒流1092hPa。（圖／氣象局）

賴忠瑋在臉書表示，今天就是入冬以來最強冷空氣抵達台灣的時間，同時這也是第一波達到寒流等級的冷空氣，北中南東各地及外島都會出現明顯降溫，清晨就是本日最溫暖的時候，接下來溫度會一路往下降到周四清晨；預計今晚北部就將會降到10度以下，周四清晨全台灣的低溫將只有6到10度，其中以苗栗以北及東北部最冷，空曠地區的氣溫還會再低。

賴忠瑋指出，這次冷空氣的前緣在29日深夜到今凌晨就已抵達台灣北部，造成明顯降溫，淡水在今晨6時已降到只剩下11度，短短6小時以內就降了9度，板橋和基隆也分別降到只剩下12度左右，桃園新屋降到11度以下，台北清晨還有14度，但今白天的氣溫也將一路下滑。

賴忠瑋說，中南部和東部在今白天也會陸續受到冷空氣的影響，預計今晚將降到只剩下11到14度；周四清晨則是這波寒流影響期間最冷的時候，預計苗栗以北和東北部將降到只剩下6度，中部和東部將降到只剩下8、9度，南部也會降到僅10度，空曠地區甚至還會再低1到2度。

▼今晨7時溫度分布圖。（圖／氣象局）

賴忠瑋提醒，這波寒流的影響會一直持續到周五，雖然周四、周五強度會逐漸減弱，但因冷空氣還在，加上中南部還有輻射冷卻影響，因此各地氣溫仍然偏低，預計跨年夜北部低溫不到10度，中南部和東部也只有11到13度；周五元旦清晨各地的低溫則仍然只有8到10度，其中以北部和東北部最冷；預計周六白天溫度才會逐漸回升，周日回溫的幅度才會令人較有感。

氣象局預報員葉致均接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今鋒面通過加上寒流迅速南下，各地清晨氣溫持平或下降，入夜中部以北及宜花低溫僅6至8度，沿海空曠可能再低2、3度，其他地區也只有10至12度，今晚到周四清晨將出現最低溫；今北部、東半部和恆春半島有雨，雨勢下半天會緩和。

葉致均提醒，今晨台灣各地風力滿強，尤其是台灣海峽這側，雲林以北和宜花有出現9到10級的陣風，其他地區陸續有機會慢慢出現。

葉致均說，這波寒流影響到元旦，但清晨有些輻射冷卻效應，仍會有比較低的低溫，水氣減少，大台北和東半部有些降雨；寒流周六、周日減弱，清晨有些輻射冷卻，溫度比較低一點點，日夜溫差大，雨區仍以大台北和東半部為主；下周一另一波東北季風增強，影響到下周二，北部、東半部有雨。

►今上午至周四白天低溫區域：

【橙色燈號（非常寒冷）】



基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有6度以下氣溫發生的機率；新竹市、台中市、彰化縣、雲林縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號（寒冷）】



南投縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

▼全台低溫特報。（圖／氣象局）