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陳時中到基隆廟口！大吃鼎邊趖+糯米腸認證「台灣豬」　店家超開心

▲▼陳時中到基隆廟口！大吃鼎邊趖+糯米腸認證「台灣豬」　店家超開心。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲陳時中到基隆廟口！大吃鼎邊趖認證「台灣豬」。（圖／記者郭世賢翻攝）

地方中心／基隆報導

為宣導自110年起，生鮮豬肉或是任何含豬肉食品都要清楚標示原料原產地，衛生福利部陳時中部長29日晚間特別走訪基隆廟口攤商，副市長林永發也率領衛生局長吳澤誠陪同，發現每個店家都有針對豬肉產地清楚標示，希望讓顧客吃得安心。

衛生福利部於各縣市辦理試辦區訪視，29日來到基隆市的產地標示試辦區─仁三路廟口進行訪視並推廣基隆在地小吃，宣導攤商應標示的正確方式，藉由實際走訪，了解並蒐集業者意見及面臨的實務問題，兼顧業者執行面及消費者接獲透明資訊面，達到雙贏的結果，讓民眾安心選購。

▲▼陳時中到基隆廟口！大吃鼎邊趖+糯米腸認證「台灣豬」　店家超開心。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼陳時中到基隆廟口！大吃鼎邊趖+糯米腸認證「台灣豬」　店家超開心。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼陳時中到基隆廟口！大吃鼎邊趖+糯米腸認證「台灣豬」　店家超開心。（圖／記者郭世賢翻攝）

林永發表示，在與部長訪視攤商對於豬肉製品的標示作業之後，發現每個店家都有針對豬肉產地清楚標示，不論是本地或是外國；市府也遵照中央指示，包括衛生局、產發處及社會處、教育處，針對店家、廠商、長照機構及學校等，分批進行宣導，並訓練檢測作業等，舉辦超過300場次宣導、宣導店家超過3500家次，也陸續申請台灣豬的生產標章等，希望讓顧客吃得安心、吃得放心。

陳時中也肯定基隆市衛生局同仁的辛苦，讓商家知道要如何配合標示作業，1月1日起就要強制標示，相關單位也會展開查核，除了地方要確保標示完整，中央也會針對產地進行追溯，包括後製廠的稽查、源頭管理追蹤，一定會把食品標示做好，近來有新聞報導標章標示混亂，標章是農委會推動，要大家愛用國貨，但這次的行政命令是針對標示，要讓大家知道吃的東西是從哪裡來的，採取事後查核方式，全國輔導了26萬個點，用事前審查的話會造成擾民，事後查核可以確保這些標示是正確的。

陳時中強調，在市面上能夠銷售的食物，不管是經過農委會或食藥署、衛生局一定的查核程序，中央跟地方一起合作，確保我們在市面上販售的食品是安全的，請大家可以放心。

衛生局表示，業者若為直接供應飲食場所，應標示其供應食品之豬肉及豬可食部位原料之「原產地(國)」，並應以中文顯著標示，可以卡片、菜單註記、標記(標籤)或標示牌(板)等型式，採張貼、懸掛、立(插)牌、黏貼或其他足以明顯辨明之方式，擇一標示。如為包裝食品，應於容器或外包裝以中文顯著標示豬原料之「原產地(國)」。所有販賣以牛肉、牛可食部位、豬肉或豬可食部位為原料之散裝食品，應以其屠宰地(國)標示其原料之原產地(國)。

衛生局呼籲業者，若未依食安法第22條及第25條規定標示者，將可處罰新台幣3萬至300萬元；若標示不實者，依違反食安法第28條規定，處罰新臺幣4萬至400萬元，請食品業者應落實自主管理做明確標示，讓消費者有所選擇。

▲▼陳時中到基隆廟口！大吃鼎邊趖+糯米腸認證「台灣豬」　店家超開心。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼陳時中到基隆廟口！大吃鼎邊趖+糯米腸認證「台灣豬」　店家超開心。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼陳時中到基隆廟口！大吃鼎邊趖+糯米腸認證「台灣豬」　店家超開心。（圖／記者郭世賢翻攝）

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