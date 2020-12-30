嘉義市官產學合作　城隍廟神轎3D雷射化身文創商品　

▲▼ 創業歸故里創新創業競賽-嘉義隊「拚台灣」勇奪全台亞軍城隍廟神轎3D雷射化身文創商品，玩木都2.0設計力 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府為鼓勵人才返鄉帶動在地創業，積極參與經濟部工業局第二屆「2020創業歸故里創新創業競賽」，串聯在地資源，打造智慧城鄉。嘉義市的EAVO(東瑭國際有限公司)設計團隊提出《拚台灣》玩設計提案，花費數月復刻嘉邑城隍廟百年神轎，以及多種具備嘉義意象的特色文創商品，在全國139個創業團隊中脫穎而出(獲獎率僅4%)，榮獲「2020創業歸故里創新創業竸賽亞軍」、「服務推廣獎」及「數位應用獎」三獎項，是唯一囊獲所有獎項團隊，造就在嘉義市「在地創生」成功案例。

黃敏惠表示，嘉義市的特色就是木材之都，現在在拚的木都2.0，希望藉由發展嘉義市創新、創意產業，結合地方創生，號召有熱情、有熱血的年輕人，一起回到故鄉打拼。因此市府更積極推動產、官、學，民合作，讓嘉義市各項創新、創意產業能夠得到更好的連結，有好的結果，讓「嘉義囝仔」可以留在嘉義市生根發展，讓嘉義市的年輕朋友有好的發展空間及機會。EAVO「拚台灣」團隊，從歷史、宗教寺廟及生活當中出發，用台灣木材一塊一塊拼裝完成自然樸實美感文創品，非常感動這樣的創新、創意產業能在嘉義市落地生根。

市府智慧科技處郭軒志處長表示，市府以城隍廟為場域需求，協助媒合地方資源並協助推廣，城隍廟葛永樂總幹事建議製作具有歷史意義狗骨仔神轎作為特色商品，昭和十八J18葉欣芝執行長建議製作阿里山小火車等特色作品並提供銷售通路，另由輔導業師「益鼎創業投資顧問股份有限公司」協理陳建宇提供短、中、長期商業模式發展建議，鏈結外部通路資源與電商通路，加上「吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學」校長蔡宏榮、研發長汪楷茗及教務長何漢彰，促成優秀校友返鄉創業，提供三創(創意、創新、創業)及研發寶貴經驗，新媒體及數位化科技專業諮詢與輔導，讓EAVO團隊脫穎而出獲取佳績。

EAVO團隊創辦人許栢誠談到，「EAVO」創立於2019年，由對木材的喜愛和對實木的創作到創立台灣品牌，過去大多協助國外許多公司從事設計代工，但內心總缺乏認同感，創業歸故里競賽是一個契機，神轎文創商品就此誕生。狗骨仔神轎是嘉邑城隍廟傳承百年的鎮廟之寶，設計師運用精密製圖，以雷射切割技術，將神轎等比例縮小，刻出神轎上的圖騰故事。他強調，運用這些技藝將在地特色重新構造設計，並添加趣味體驗，每個新創商品設計背後都有一段文化與歷史，藉由設計加值，更能了解在地文化及故事。一台電腦加上一群夥伴，就可以將產品賣到全世界。此外，藉由開發APP數位應用互動，360度AR及環景技術虛實結合，將擲筊儀式復刻到生活中，串聯傳統文化與旅遊地圖，可吸引觀光人潮湧入嘉義市。

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