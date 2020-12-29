日駐台人員「單車環島」　縱管處力邀明年再探花東之美

▲▼日本靜岡縣駐台辦事處環島車隊抵達縱管處受到熱烈歡迎。（圖／縱管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2021是311日本大地震10週年，也是觀光局推廣「自行車旅遊年」，為了紀念日台友誼，由靜岡縣駐台辦事處宮崎悌三處長所率領日本駐台官員發起9天8夜「自行車環島活動」， 22日從台北出發後，12月29日第8天來到花東縱谷，受到花東縱谷國家風景區管理處熱烈歡迎。

▲車隊人員在縱谷處歡迎看板上簽名留念。

車隊29日來到花東縱谷，由花東縱谷國家風景區管理處處長郭振陵率同仁以阿美族樂舞熱情接待，同時邀請團隊品嚐玉里羊羹搭配舞鶴台地所產蜜香紅茶，並致贈在地工藝家所製作的鋼筆，日本代表也回贈台日友誼車衣及清酒。

▲縱管處處長郭振陵向向車隊介紹縱谷之美並力邀明年再來探幽。

郭振陵說花東具地質與地形的環境優勢，這樣的好山好水和好風情，孕育出豐富物產和人文聚集駐足，放眼一望無際的稻田景觀及中央山脈、海岸山脈、太平洋海域，山海一色的天然景觀成為自行車旅遊最佳聖地，既可滿足長距離挑戰的成就感，也可以隨心所欲、尋幽探訪慢騎花東各小鎮。

▲東管處人員與車隊合影留念。

配合「2021自行車旅遊年」縱管處預計明年5月及9月辦理「花東小鎮自行車漫旅」及「2021 East of Taiwan 花東海灣盃挑戰賽」，郭處長也邀請宮崎悌三處長再次率隊參加，日本團隊也表示有空一定再次騎進花東，探訪花東之美。

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