男子酒駕肇事　警到場查處酒測超標吃上公共危險官司

記者林悅／台南報導

台南市東區小東路與光明街，12月28日晚上發生一件交通事故，1部自小客車，因未禮讓直行車，與1部機車發生車禍，張姓機車騎士輕微擦傷尚無大礙，台南市警一分局到場查處，對雙方實施酒測，44歲的自小客車駕駛薛男酒測值已逾法定標準，全案依公共危險罪嫌移送台南地檢署偵辦。

▲台南市東區小東路與光明街發生一件交通事故，44歲自小客車駕駛薛男涉嫌酒駕依公共危險罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警一分局指出，28日晚上於東區小東路與光明街發生一件交通事故，肇事自小客車自東豐路北往南方向行駛欲左轉小東路時，因未禮讓直行車輛先行，因而撞擊自光明街南往北方向行駛之重機，20歲張姓機車騎士輕微擦傷尚無大礙，一分局交通分隊到場後，兩造雙方均停留於肇事現場，經對雙方實施吐氣酒精濃度測試，自小客車44歲駕駛薛姓男子酒測值已逾法定標準，依涉嫌刑法公共危險罪嫌移送台南地檢署偵辦。

市警一分局呼籲民眾指出，酒駕零容忍，酒駕害人害己，勿存有僥倖心理，應落實代駕或搭乘計程車等大眾運輸工具代步，確保自己及用路人安全，警方會持續加強取締執法。

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