機車尾燈不亮遭攔查　酒駕男鑽巷弄撞轎車被逮...目擊者比讚PO網

記者林悅／台南報導

台南市警三分局安南派出所，12月28日晚上9時45分許，發現57歲陳姓男子騎乘的機車車尾燈未亮，要求陳嫌停車受檢，但陳嫌卻拒檢騎車逃竄，並在安中路3段400巷內碰撞停放在路邊自小客車，所幸無人受傷，警方對陳男施酒測，發現酒測值明顯超過標準，將陳嫌依公共危險罪嫌移送偵辦。

▲台南市警三分局安南派出所欄檢查獲57歲陳姓男子，涉嫌酒後騎機車，陳嫌逃竄時碰撞停在邊的自小客車，被依公共危險罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警三分局表示，巡邏員警在安中路三段發現陳嫌機車尾燈不亮，違反交通法規，警方要進一步攔檢盤查時，陳嫌卻騎車逃逸，並竄進住宅巷弄內，最後陳嫌自己鑽進了無尾巷死胡同，並撞到停放路旁的小客車，無處可逃，警方立即逮捕查辦，員警聞到濃厚酒味，經酒測超標，帶回依法偵辦。

路旁圍觀的民眾更，看到警方嚴格取締酒駕，特比讚拍照發布於網路臉書社群，肯定警方取締酒駕的執法作為，也獲得網路民眾的認同與支持。

市警三分局呼籲，酒駕零容忍是全民共識，酒後駕車不僅危害駕駛人自身性命，更讓周遭無辜用路人生命、財產受到威脅，南警持續取締酒駕絕不鬆懈，南警三分局更針對易酒駕及易肇事路段，不分晝夜，全時段加強取締，駕駛人千萬勿酒後開車，安全駕駛才是平安回家的路，不要讓酒駕害自己進了死胡同。

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