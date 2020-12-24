屏東偵查小隊長酒駕拒檢！秒收18萬罰單　分局長衰遭連坐懲處

記者陳崑福／屏東報導

屏東內埔分局一名林姓偵查小隊長22日晚間10時許酒後騎車，未使用燈號轉彎，遭巡邏員警攔查，還拒絕酒測，事後被查出其同樣為警察身分。對此，屏東縣警分局確認林員違紀屬實，除了開罰18萬罰單、查扣車輛外，另記一大過處分，調整職務，並追究林員長官責任，分別記偵查隊長一小過、分局長申誡一支。

▲屏東內埔分局林姓偵查小隊長酒駕拒測，除了遭開罰18萬，另被記一大過。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

警方指出，屏東分局巡邏員警22日晚間10時許，行經屏東市崇德一路，見一名民眾騎車未使用燈號轉彎，而經攔查發現該民身上散發酒味，員警便要求酒測，惟該民拒絕，員警除依法舉發酒駕拒測通知單，移置保管車輛，經後續調查，才發現該民為內埔分局林姓偵查小隊長。

▲督察科股長黃堂益說明。

警方表示，林員違紀行為屬實，目前已記一大過處分並調整職務懲處，另追究偵查隊長、分局長等長官責任，分別記一小過、申誡一支。針對員警違法案件秉持不庇護、不放縱，依法嚴懲之態度，也呼籲「酒駕零容忍」，並重申警察人員為執法者，應具備更高的法律認知，並應以嚴謹的守法觀念自我要求以符民眾期待，且警職人員酒後駕車是社會大眾所不能容忍，一旦發生將嚴重影響警譽，不可不慎。

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