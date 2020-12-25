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跟著VR這樣做戒酒不難！慈大開發戒酒軟體　教您拒喝酒拒酒駕

▲▼藉由虛擬實境（VR）身歷其境的特性，讓酒癮患者練習如何拒絕別人說「NO!」。（圖／慈濟大學提供，下同）

▲▼藉由虛擬實境（VR）身歷其境的特性，讓酒癮患者練習如何拒絕別人說「NO!」。（圖／慈濟大學提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

酒精成癮的人雖然知道喝酒的危害，甚至參加戒酒門診，回到熟悉的生活環境，仍然容易被酒誘惑，慈濟大學醫學資訊學系學生與台東馬偕醫院醫師開發一套協助戒除酒癮的軟體。藉由虛擬實境（VR）身歷其境的特性，讓酒癮患者練習如何拒絕別人說「NO!」，甚至真的想喝酒時，跟著VR做運動，擺脫喝酒的慾望。

慈大醫學資訊學系25日舉辦專題發表，同時也是大四同學畢業前的成果驗收。劉怡均校長表示，看到同學的作品非常驚豔，很多都具有實用性也很具有潛力，像是「COVID-19 資料視覺化應用」這組，利用計算機模擬藥物分子視覺化與分析，在疫情上做研究和努力，這也是慈濟大學的方向，期待系上能夠協助同學與其他單位合作，讓計畫可以繼續研發產生更多的影響力。

▲▼藉由虛擬實境（VR）身歷其境的特性，讓酒癮患者練習如何拒絕別人說「NO!」。（圖／慈濟大學提供，下同）

11組作品中有多組作品與慈濟醫院合作開發，包括「慈濟醫院檢驗科等候人數預測系統」、「血液透析衛教 APP 實作」、「電刺激療程個案管理系統」等，還有與台東馬偕醫院陳紹基醫師合作的「VR 在酒精成癮戒治上的應用」。醫學院陳宗鷹院長表示，期待今天同學的作品除了順利展示外，也能繼續延伸，以醫師的觀點來看，這些研究對於醫療很有幫助。

▲▼藉由虛擬實境（VR）身歷其境的特性，讓酒癮患者練習如何拒絕別人說「NO!」。（圖／慈濟大學提供，下同）

「COVID-19 資料視覺化應用」利用計算機模擬藥物分子視覺化與分析，在疫情上做研究和努力。

由黃亮綜老師指導，朱祈霖、魯精湛、 Adhika同學設計的「以 互 動 式 網 頁 為 基 礎 的COVID-19 資料視覺化應用」，針對COVID-19進行三個部份的開發，包括有COVID-19疫情資料視覺化呈現，COVID-19藥物分子視覺化與分析，以及衛教遊戲。在藥物分析部分，魯精湛同學透過電子計算機模擬現有抗病毒藥物的分子機制，篩選出潛在可能可以治療COVID-19的藥物，希望未來對於COVID-19的治療有幫助。來自印尼的Adhika則是有感於家鄉的孩童對COVID-19認識不夠，所以希望透過互動闖關遊戲，讓小朋友提升衛生觀念，知道如何預防新冠肺炎的傳播。

根據衛福部統計，2019 年台灣15至64歲的民眾中，酒精成癮的人數約有2.15%，換算下來，約有20、30萬人。由林紋正老師指導，孟繁伶、杜侑芳、蔡鈺璇同學設計，與台東馬偕醫院陳紹基醫師合作開發協助戒除酒癮的軟體。為了更符合酒精成癮的行為和心理，團隊每星期和醫師開會，最後完成也邀請三位身心內科醫師和一位臨床心理師以及同學一起測試。

▲▼藉由虛擬實境（VR）身歷其境的特性，讓酒癮患者練習如何拒絕別人說「NO!」。（圖／慈濟大學提供，下同）

透過互動闖關遊戲，讓小朋友提升衛生觀念，知道如何預防新冠肺炎的傳播。

「好暈喔！」「哇！撞到電線桿了！」「真的很晃，都看不清楚了！」在這套設計系統裡，受測者從體驗酒駕中感受到酒精的影響力。為何會喝了酒還上路，多數是因為小看酒精的威力，或是找代駕怕麻煩心存僥倖，酒駕肇事不只是傷害自己，更可能讓家庭從此破滅，根據內政部統計，2020年1-6月道路交通事故酒駕肇事2072件，死傷人數2501人。

整套軟體除了酒駕體驗外，還包括在應酬場合中的對話練習，如何委婉拒絕別人邀酒，找到合適的放鬆及抒發方法例如瑜珈等，希望能夠幫助更多酒精成癮的人。

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