　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

2020花蓮太平洋縱谷馬拉松人數創新高　選手大讚最美賽道！

▲▼最美賽道花蓮太平洋縱谷馬拉松參賽人數創新高 。（圖／花蓮縣政府提供）

▲最美賽道花蓮太平洋縱谷馬拉松今年參賽選手人數創新高。（圖／花蓮縣政府提供）

地方中心／綜合報導

由花蓮市公所指導、花蓮市體育會主辦的「2020花蓮太平洋縱谷馬拉松」，12/5於美崙田徑場旁盛大起跑，總共逾八千位跑者共襄盛舉，花蓮縣長徐榛蔚偕同花蓮市長魏嘉賢、中華職棒大聯盟理事長吳志揚、花東防衛司令部指揮官李榮華中將、縣議員魏嘉彥等貴賓為賽事鳴槍，而徐榛蔚本人也親自上場與參賽選手一同迎著晨曦快樂前行，充分展現花蓮人的熱情與活力。

▲▼最美賽道花蓮太平洋縱谷馬拉松參賽人數創新高 。（圖／花蓮縣政府提供）

▲清晨起跑一路欣賞太平洋左岸海天一色，令選手完賽後表示相當難忘。

太平洋縱谷馬拉松堪稱是台灣最美的馬拉松賽道，賽事分為全馬42公里、半馬21公里、小馬10公里及迷你馬5公里共4組，清晨從美崙田徑場旁海岸路起跑，選手們在賽事過程中挑戰自我的同時，舒服的迎著涼爽的風調節呼吸、跨大步伐向前邁進，雙眼還能欣賞太平洋左岸的海天連線美景，難怪今年受到疫情影響未開放海外選手報名，仍有超過8千人參賽，人數突破歷年紀錄，不少選手賽後紛紛大讚不虛此行，永生難忘！

▲▼最美賽道花蓮太平洋縱谷馬拉松參賽人數創新高 。（圖／花蓮縣政府提供）

▲花蓮縣長徐榛蔚偕同花蓮市長魏嘉賢、中華職棒大聯盟理事長吳志揚、花東防衛司令部指揮官李榮華中將、縣議員魏嘉彥等貴賓為賽事鳴槍。

「參賽的是勇者，完賽的是英雄！」徐榛蔚表示，花蓮是熱愛運動的健康城市，從今年10月舉行的109年全民運動會，以及11月2020雲朗觀光太魯閣峽谷馬拉松等運動賽事，皆吸引來自全國的運動好手齊聚花蓮，為花蓮帶來可觀的遊客人潮。

▲▼最美賽道花蓮太平洋縱谷馬拉松參賽人數創新高 。（圖／花蓮縣政府提供）

▲太平洋縱谷馬拉松賽事當天眾多嘉賓到場為選手加油。

活動當天與會貴賓有花蓮市長魏嘉賢、中華職棒大聯盟理事長吳志揚、花東防衛司令部指揮官李榮華中將、花蓮縣議員魏嘉彥、徐子芳、新北市議員洪佳君、花蓮市民代表會主席蘇美珠、副主席李振瑋、前立法委員黃志雄、花蓮縣體育會前理事長魏東河、花蓮市體育會理事長邱郁哲、花蓮縣後備指揮部指揮官李育霖、多位花蓮市民代表及地方仕紳到場為選手加油喝采。

（花蓮縣政府 廣告）

ET快訊
獨／北捷直擊ABC拉下口罩狂聊天！　站務員回應讓他傻眼
「女喘喊會壞掉」迴盪車道　男2句話超滅火！摩鐵員工崩潰
縱容狼師20年！台南市懲處20名教職員　3人退休也要罰
辣熟女運動內衣穿10年「D罩杯變八字奶」　交男友不敢脫
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

元旦捐熱血抗寒展愛心　冬山鄉香和守望相助隊部：讓愛延伸

荷蘭歌手馬丁參訪綠色健身產業　黃偉哲：防疫期間維持健康好方法

嘉義男發燒搭救護車虛驚一場　詢問TOCC請據實以報

萊豬開放倒數　雲林傳統市場、攤販肉品張貼零瘦肉精標章

開小客車闖步道「刁車」困山區　警：這種路不行啦！

2020花蓮太平洋縱谷馬拉松人數創新高　選手大讚最美賽道！

雲林推出甜蜜蜜追五分車遊程 　台糖鐵道三鐵同框

竹市東門城音樂祭本周六啟動　邀5大樂團重返開唱

比賽常勝軍！全國「阿公阿嬤逗陣來」花蓮大本部落奪最佳活力獎

登仙橋彌猴不懼人車搶食物　台東林管處：再餵食重罰

梁靜茹《勇氣》《暖暖》演唱會必聽！　「愛真的需要勇氣..」全場合唱超感人

真有聖誕老人？孩嗆爆：是爸媽啦 最愛禮物「Switch、鬼滅」全上榜

梁靜茹：我應該有資格談論愛情吧　20週年小巨蛋開唱..全場為她加油 ❤

鄧紫棋收男友「百萬大禮」　鼓掌轉圈圈哭了：最驚喜的禮物！

KID「時空訊息」告白5年後的老婆 峮峮許願哭了：希望可以更勇敢...

東北風略增強「北台有短暫雨」　跨年寒流到24小時內下降15度

再添變種新冠病毒確診達8人！　日本鎖國首日入境航班一片慘綠

小嫻夜市擺攤「金剛也加入賣食物」　民眾到恆春捧場...她大方合照

華航全機127人入境！1發燒送醫　有疑似症狀4人經採檢屬「輕症」

網友爆台中「五寶爸」用善款改車、買哀鳳　妻：根本沒車可改

元旦捐熱血抗寒展愛心　冬山鄉香和守望相助隊部：讓愛延伸

荷蘭歌手馬丁參訪綠色健身產業　黃偉哲：防疫期間維持健康好方法

嘉義男發燒搭救護車虛驚一場　詢問TOCC請據實以報

萊豬開放倒數　雲林傳統市場、攤販肉品張貼零瘦肉精標章

開小客車闖步道「刁車」困山區　警：這種路不行啦！

2020花蓮太平洋縱谷馬拉松人數創新高　選手大讚最美賽道！

雲林推出甜蜜蜜追五分車遊程 　台糖鐵道三鐵同框

竹市東門城音樂祭本周六啟動　邀5大樂團重返開唱

比賽常勝軍！全國「阿公阿嬤逗陣來」花蓮大本部落奪最佳活力獎

登仙橋彌猴不懼人車搶食物　台東林管處：再餵食重罰

元旦捐熱血抗寒展愛心　冬山鄉香和守望相助隊部：讓愛延伸

台灣中油本業全年力拚損益兩平　明年油價走勢預估出爐

杏輝旗下杏國SB05PC胰臟癌新藥　全球三期臨床估2021年完成

五寶爸賣推車籌醫藥費！專家嘆貧困家庭「生小孩當抽獎」：難翻身

慘！勇士烏布瑞前3戰三分17投0中　柯瑞給建議：不能失去信心

台北101跨年派對取消現效應　新北宏匯影城開幕活動延期

桃猿失去林柏佑　劉玠廷：未在60人名單就是給他機會

Global Mall響應冠德集團公益送暖　實現育幼院童聖誕願望

桃園5月嬰疑翻身窒息亡！媽忙打掃...爸丟垃圾折返驚覺無呼吸

理專盜領遭罰1200萬　國泰世華銀火速回應：依法追究涉案人、積極強化內控

地方熱門新聞

電算機統一發票　2021年元旦起停用

停車場直衝安全島　網：絕非基隆人

藍前主委楊敏盛尊重兒子任民眾黨主委

台南農業新品牌LOGO設計徵選歡迎報名

國中生藥局門口「快閃」搗蛋警告誡3人

高雄跨年秀遭爆「無人機全是陸製」　市府回應了

台南搜救犬的家曝光　黃偉哲遭狗襲親成瞇瞇眼

高雄男騎車美濃訪友　記錯路跨到對岸里港

低溫來襲！3路段不排除「預警性封路」

高雄嬤賣菜撐家計！婦偷菜嗆「洗門風」

麻豆所長智尋迷途騎士留下美好回憶！

開小客車闖步道　「刁車」受困求助警

南警加強汽車未依規定轉彎大執法

「時報金犢奬」崑大視傳系奪16獎

更多熱門

相關新聞

開出巷口撞斃騎士　24歲女自責大哭

開出巷口撞斃騎士　24歲女自責大哭

花蓮市國風街與國風街21巷口昨下午發生一起死亡車禍，24歲的潘女駕駛自小客自巷弄右轉進國風街，不料卻撞上66歲的張姓騎士，當場將張男捲入車底拖行，事後警消趕抵現場將張男救出並送醫搶救，但其傷勢過重，肋骨全都斷光，最終仍宣告不治。在得知自己撞死人，潘女當場情緒崩潰，抱著趕來的家人自責痛哭。

花蓮24歲女右轉碰撞騎士！他慘被捲車底拖行亡

花蓮24歲女右轉碰撞騎士！他慘被捲車底拖行亡

石梯坪採海菜落海　花蓮婦送醫不治

石梯坪採海菜落海　花蓮婦送醫不治

使用「Q幣」暢玩花蓮！　免費兌換伴手禮、精美好禮

使用「Q幣」暢玩花蓮！　免費兌換伴手禮、精美好禮

國家鳥類報告封面選烏頭翁　專家曝用意

國家鳥類報告封面選烏頭翁　專家曝用意

關鍵字：

花蓮花蓮縣政府太平洋縱谷馬拉松路跑

讀者迴響

熱門新聞

聽音樂被吐槽「沒用AirPods」！內行笑了

《拆彈2》劉德華「截肢半條腿」拍攝法曝光

塗改身分證偽單身　他劈腿十多女簡單一招不露餡

好市多「神物」又上架！她狂掃88盒...網怒了

峮峮哭了！5年約定「希望可以更勇敢」　KID心疼

台中「五寶爸」用善款改車買哀鳳？妻反駁

台中男要娶女友！聽岳母開2條件崩潰

男大生走進教室潑酸！3女同學「慘叫冒煙、眼睛融了」

五寶爸5年前就上過新聞　好心人澄清：不是他們願意的

逾20萬月薪不夠用？　機師向女友借錢還睡她美甲師

一家7口窄屋曝！父買布丁慶生　孩暖拒

五寶爸生活貧　社會局曝鼻酸原因

雞排妹、小A辣脫褲「互相鑑定妹妹形狀」！

台籍「已婚機師」落地就約砲　劈腿10多女

黑龍江4月爆1傳89確診「女偷吃海歸男」　案情翻轉

更多

最夯影音

更多
梁靜茹《勇氣》《暖暖》演唱會必聽！　「愛真的需要勇氣..」全場合唱超感人

梁靜茹《勇氣》《暖暖》演唱會必聽！　「愛真的需要勇氣..」全場合唱超感人
真有聖誕老人？孩嗆爆：是爸媽啦 最愛禮物「Switch、鬼滅」全上榜

真有聖誕老人？孩嗆爆：是爸媽啦 最愛禮物「Switch、鬼滅」全上榜

梁靜茹：我應該有資格談論愛情吧　20週年小巨蛋開唱..全場為她加油 ❤

梁靜茹：我應該有資格談論愛情吧　20週年小巨蛋開唱..全場為她加油 ❤

鄧紫棋收男友「百萬大禮」　鼓掌轉圈圈哭了：最驚喜的禮物！

鄧紫棋收男友「百萬大禮」　鼓掌轉圈圈哭了：最驚喜的禮物！

KID「時空訊息」告白5年後的老婆 峮峮許願哭了：希望可以更勇敢...

KID「時空訊息」告白5年後的老婆 峮峮許願哭了：希望可以更勇敢...

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面