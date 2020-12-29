2020花蓮太平洋縱谷馬拉松人數創新高　選手大讚最美賽道！

▲最美賽道花蓮太平洋縱谷馬拉松今年參賽選手人數創新高。（圖／花蓮縣政府提供）

地方中心／綜合報導

由花蓮市公所指導、花蓮市體育會主辦的「2020花蓮太平洋縱谷馬拉松」，12/5於美崙田徑場旁盛大起跑，總共逾八千位跑者共襄盛舉，花蓮縣長徐榛蔚偕同花蓮市長魏嘉賢、中華職棒大聯盟理事長吳志揚、花東防衛司令部指揮官李榮華中將、縣議員魏嘉彥等貴賓為賽事鳴槍，而徐榛蔚本人也親自上場與參賽選手一同迎著晨曦快樂前行，充分展現花蓮人的熱情與活力。

▲清晨起跑一路欣賞太平洋左岸海天一色，令選手完賽後表示相當難忘。

太平洋縱谷馬拉松堪稱是台灣最美的馬拉松賽道，賽事分為全馬42公里、半馬21公里、小馬10公里及迷你馬5公里共4組，清晨從美崙田徑場旁海岸路起跑，選手們在賽事過程中挑戰自我的同時，舒服的迎著涼爽的風調節呼吸、跨大步伐向前邁進，雙眼還能欣賞太平洋左岸的海天連線美景，難怪今年受到疫情影響未開放海外選手報名，仍有超過8千人參賽，人數突破歷年紀錄，不少選手賽後紛紛大讚不虛此行，永生難忘！

▲花蓮縣長徐榛蔚偕同花蓮市長魏嘉賢、中華職棒大聯盟理事長吳志揚、花東防衛司令部指揮官李榮華中將、縣議員魏嘉彥等貴賓為賽事鳴槍。

「參賽的是勇者，完賽的是英雄！」徐榛蔚表示，花蓮是熱愛運動的健康城市，從今年10月舉行的109年全民運動會，以及11月2020雲朗觀光太魯閣峽谷馬拉松等運動賽事，皆吸引來自全國的運動好手齊聚花蓮，為花蓮帶來可觀的遊客人潮。

▲太平洋縱谷馬拉松賽事當天眾多嘉賓到場為選手加油。

活動當天與會貴賓有花蓮市長魏嘉賢、中華職棒大聯盟理事長吳志揚、花東防衛司令部指揮官李榮華中將、花蓮縣議員魏嘉彥、徐子芳、新北市議員洪佳君、花蓮市民代表會主席蘇美珠、副主席李振瑋、前立法委員黃志雄、花蓮縣體育會前理事長魏東河、花蓮市體育會理事長邱郁哲、花蓮縣後備指揮部指揮官李育霖、多位花蓮市民代表及地方仕紳到場為選手加油喝采。

（花蓮縣政府 廣告）