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影／寒流來襲陽明山有望降雪！醫師解析禦寒保健3重點

新聞節目中心／綜合報導

寒流30日報到！氣象局日前已發出今年入冬以來首發低溫特報，受到寒流迅速南下影響，30日下午起至1月1日各地氣溫明顯偏低，其中北北基等7縣市有6度以下氣溫發生的機率。氣象將軍俞川心29日也在ETtoday《雲端最前線》節目中提到，截至上午8時，這波寒流中心最高氣壓為1084百帕，「這過去至少50年沒有過」，下雪的機會也相當大。

▲▼氣象將軍俞川心,中華民國醫師公會全聯會副秘書長羅浚晅,ēSEN 你的醫生朋友創辦人暨醫生鄒為之。（圖／翻攝雲端最前線）

俞川心29日親自在《雲端最前線》節目中進行氣象預報，指出這波冷空氣從明天（30日）開始，將一直維持到1月2日，這段時間全台灣都會溫度下降，尤其是山區的溫度特別低。面對主持人詢問，是否會如同2016年霸王級寒流，讓陽明山擎天岡覆蓋白雪？俞川心表示「會有」，時間將在30日到31日之間。

俞川心進一步說，1日後雲帶開始遠離，慢慢的它不下雨，也就不可能下雪，「所以這次下雪的機會相當相當的大」，尤其是在陽明山、北部山區，中部以南則不一定。

▲▼氣象將軍俞川心,中華民國醫師公會全聯會副秘書長羅浚晅,ēSEN 你的醫生朋友創辦人暨醫生鄒為之。（圖／翻攝雲端最前線）

談起冬季禦寒保健，ēSEN 你的醫生朋友創辦人暨醫生鄒為之指出，心血管疾病仍在國人10大死因中排名第二，而大家對心血管疾病有個迷思，就是年輕人看起來很健康，為什麼會因為這樣猝死？「其實有些危險因子是我們要注意的，這些危險因子包含三高、抽煙、熬夜及壓力」。

鄒為之進一步說，在冬季無論是年輕人或長者，保暖都很重要，更要避免在冬天過度運動。他解釋，人在冬天會不自覺「過度運動」，因為運動會帶來暖意，而天冷走在外頭，也會想走得快一點，心臟就比平時更加速；又若血管已經被掐住，再加上冬天天冷血管收縮，心臟本身缺氧，「你又加速，它又更缺氧」，更加劇心血管疾病發作的可能，因此一定要避免過度運動，並好好保暖，但也必須注意不能「過度保暖」。

鄒為之並說，長期預防心血管疾病的措施，就是「三高」規則的體檢一定要好好做，基本檢查包含高血壓、高血糖、高血脂，這些該檢查的要檢查，而最後如果經濟能力許可，也可以自費做一些像心臟超音波、更進階影像學檢查，包含CT電腦斷層的血管攝影等，或是一些核子醫學的檢查。

▲▼氣象將軍俞川心,中華民國醫師公會全聯會副秘書長羅浚晅,ēSEN 你的醫生朋友創辦人暨醫生鄒為之。（圖／翻攝雲端最前線）

另一方面，對於近日全球新冠疫情加劇、國內疫情升溫，各地跨年活動又即將到來，中華民國醫師公會全聯會副秘書長羅浚晅呼籲，現在重中之重是將這一關（疫情）守住，如今台灣很像在漆黑隧道中走了很久，大家一開始很害怕，但走到後來看見了前方亮光，「可是什麼時候可以真的走出這個洞穴，不知道！」

羅浚晅細數，如今有國家開始打疫苗卻出現過敏反應，引發一些擔心，再加上國產疫苗還沒做出來、台灣跟國外購買的疫苗也還沒抵達，「所以你看到亮光，可是不要忘記頭上戴的工程帽，千萬不要拿下來，因為落石還是會有！」他並說，指揮中心讓各個地方政府決定跨年要不要辦，但像是「實名制」，跟跨年要不要擴大辦理其實沒關係，因為實名制並不代表民眾就不會得到COVID-19，只是疫調會比較好做、捕破網，「所以實名制不能代表解決問題！」

《雲端最前線第954集FB》

《雲端最前線第954集Youtube》

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