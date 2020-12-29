案790「4採陰又確診」體內找到抗體　　莊人祥：入境台灣沒問題

▲華航英國班機返台，一名乘客發燒上救護車。（圖／記者周宸亘攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內從12月23日開始針對有英國旅遊史者加強檢疫，入境就需接受採檢，昨日確認1名英國籍20多歲男性（案790）確診，他8月底曾經染疫，經過4次採檢陰性且持陰性報告入台，檢驗卻仍發現陽性。指揮中心發言人莊人祥表示，今日為他進行抗體檢陽性，研判並非再次感染，而是4個月前感染造成後續檢驗陰陰陽陽的問題。

根據指揮中心資料，案790為英國籍20多歲男性，曾於8月29日在英國確診，12月9日至21日採檢4次核酸檢驗均為陰性；12月23日來臺處理事務，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，迄今無症狀；12月27日因「英國專案」採檢，於28日確診。

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莊人祥表示，今早針對血清抗體檢驗結果呈現陽性，屬於早先感染，且Ct值34，研判非再次感染，屬於4個月前感染造成後續陰陰陽陽問題。

媒體追問，專家諮詢小組召集人張上淳昨日透露未來Ct值34以上可視為陰性並解除隔離。莊人祥回應，案790與解除隔離是兩個不同事件，案790應套用國外確診回來標準，「他有4次陰性本來就可以入境台灣沒問題」。至於解除隔離條件，在專家會議裡有做出這樣的結論，但尚待指揮官陳時中簽核。

27日晚間自加強英國入境檢疫後首班倫敦飛台北班機抵達，該團總計有3人確診，其中1名為抵台時發燒的10多歲少年（案792），Ct值15（病毒量高）。莊人祥表示，該案在上機前的確有做過兩次溫度檢驗，都是沒有發燒，指揮官有說過，有問過他有無吃退燒藥也說沒有。

莊人祥表示，目前看起來他在下機前發燒，過去曾說過用入境的三日內登機檢驗有些無法攔下來，其中一種就是剛剛講的他「剛好在檢驗時是陰性，但是在登機的之後開始發病」。莊人祥強調，目前登機檢驗措施都相當紮實，但仍然會有這樣的情況發生。

至於同班機還有4名輕微症狀檢驗陰性，莊人說，沒有驗出來就是感冒，如果有任何變化、惡化，會再採檢。