15秒失足影片曝光！　陸網紅「西藏冒險王」長眠最愛冰川

▲西藏冒險王墜落冰川死亡前最後身影。（圖／翻攝 澎湃新聞）

記者任以芳／綜合報導

大陸「西藏冒險王」王相軍日前不幸跌落冰川死亡，消息曝光後讓不少熱愛戶外運動的粉絲深感痛惜。在家屬同意下，「西藏冒險王」的隨行好友今（29日）曝光發生意外的15秒驚悚畫面，當時他正要跨越冰川時，不小心失足滑落湍急的河水。最新消息指出，警方至今尚未尋獲大體。

綜合陸媒報導指出，「西藏冒險王」王相軍的隨行夥伴，經過家屬同意後，公開他生前最後影片。內容寫下「2020年12月20日，西藏冒險王永遠地離開了我們，長眠於依嘎冰川瀑布之中，這是他生前最後一個視頻。」

▲西藏冒險王墜落冰川前最後一刻。（圖／翻攝 千城八卦微博）

短短15秒影片紀錄王相軍最後身影，當天攀登冰川途中，王相軍心情相當興奮，正打算跳躍到另一個冰川平台，疑似失足掉入冰川暗河之中，接著被捲入湍急的河水裡。意外來得突然，隨行隊友來不及將他拉起水面。「西藏冒險王」去世的消息傳開，網友們紛紛表示痛惜。

▲「西藏冒險王」曾登過300多座冰川。（圖／翻攝 CGTN）

據《上觀》報導稱，「西藏冒險王」王相軍是四川廣安鄰水縣人，生前熱愛冰川，堅持數10年探險，走遍雲南、廣西、西藏，在喜馬拉雅山附近的冰川探險。其自述，登上過70多座冰川，親眼見過和拍攝過的冰川更是達300多座。

「西藏冒險王」個人社交平台特地備注個人規定，「我只是熱愛大自然，深入其中，只想要去感受他的美麗和能量，拍照記錄，不搞破壞，當我離開那裡的時候，什麼都不會留在那裡。」直到離世前，超過200萬粉絲經常追尋他的探險視頻。

▲「西藏冒險王」曾在國際上呼籲全球要一起拯救冰川危機。（圖／翻攝 CGTN）

「西藏冒險王」非常擔心暖化對冰川危害，2019年12月6日，他受邀參加西班牙馬德里舉行的第25屆聯合國氣候變化大會，向全球氣候專家分享他多年來拍攝記錄冰川的影像資料，希望更多人關注氣候變化，參與到保護環境當中。

王相軍同行夥伴和哥哥發出訃告，證實「冰川哥」、「西藏冒險王」的探險達人王相軍，在西藏探險途中掉進冰川遇難。20日「長眠」於依嘎冰川瀑布之中。

▲「西藏冒險王」熱愛冰川，永遠長眠於地。（圖／翻攝 西藏冒險王）

他的弟弟也發表心痛留言稱，「2020年12月20號我的哥哥，你們的老王，永遠地留在了這個他最喜歡的瀑布里。至此希望大家不要去這個地方炒作，尊重逝者，他這一生痴迷於冰川，同時獻身於冰川，這裡是他最好的歸宿。」

「西藏冒險王」去世的消息傳開，網友們紛紛表示痛惜，「他帶給了我們太多絕美的冰川山河視頻，這是平時看不到的，可能一生都看不到。」

▼「西藏冒險王」經常探訪、分享絕美冰川。（圖／翻攝 西藏冒險王微博）