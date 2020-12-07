　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

92%冰川會消失！阿爾卑斯山爆「融化危機」　時間點曝光

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼阿爾卑斯山冰川。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿爾卑斯山冰川。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃心瑀／綜合報導

阿爾卑斯山山脈擁有4000座冰川，其中更包含許多著名的滑雪勝地，不過一個由歐盟所資助的研究計畫「CHANGE」指出，到本世紀末為止，氣候變遷很可能導致阿爾卑斯山有高達92%的冰川消失。

根據外媒報導，該研究是由英國亞伯立斯威大學（Aberystwyth University）研究人員所帶領，他們對全歐洲阿爾卑斯山山谷冰川的環境平衡線高度，進行了建模，以便更準確的預測氣候變遷對於冰川的影響。

阿爾卑斯山脈約有4000座冰川，其中更包含知名的滑雪勝地，例如瑞士策馬特的Klein Matterhorn、奧地利的辛特圖克斯冰川，以及法國蒂涅的La Grand Motte冰川；研究結果顯示，直到本世紀末為止，這些滑雪勝地的冰川幾乎都會消失，儲水、逕流跟高山生態系統也將出現連鎖反應，這種情況同時表明，高山冰川對氣候變化的反應是迅速而多變的。

研究團隊在雜誌《Climate Dynamics》上發表的論文中指出，研究結果涵蓋了位於全歐洲的阿爾卑斯山山脈，以前200年的氣候紀錄，對1901到2100年的天氣做出預測，而高川冰川將在本世紀末因為天氣變化而消失。

亞伯立斯威大學教授尼爾（Neil Glasser）表示，氣候變化是一個全球性的問題，並且影響到所有的人，其中最直接的影響之一，就是冰川跟冰蓋的消逝，尤其是位於阿爾卑斯山山脈的冰川，當地居民的民生、農業等用水，也都會因此而被改變。義大利國家研究委員會的柯魯奇（Renato R. Colucci）則稱，到2050年為止，阿爾卑斯山3500公尺以下的冰川，很有可能皆會融化。

ET快訊
帥前男友「和爸爸結婚」　她祝福還捐卵
匿名痛訴「被19歲男偶像劈腿」PO錯帳號　本尊竟是女藝人
畫面曝！新竹男詭喊「後面有人追我」　狂衝跳百米崖失蹤
快訊／國3驚傳「翻車事故」　駕駛送醫急救
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

92%冰川會消失！阿爾卑斯山爆「融化危機」　時間點曝光

「溫柔伊凡卡」不見了！任期最後性情大變　硬起來狂轟批評者

印度神秘怪病「嘔吐後暈倒」300例　可能原因曝光

「只穿夾腳拖」救人卻跑到跌倒　毒蟲持刀割…他右耳在臉旁晃！

公路上演玩命關頭！賊竄出車頂展身手　「裝滿PS5」卡車遭洗劫

日本「霧中少女」漫畫家花村榮子病逝　享壽91歲

帥哥前男友和爸爸結婚　女兒大方祝福願意捐卵

隔離檢疫「踏出房門8秒」重罰10萬！　NHK驚：台灣沒人覺得嚴

酒後性侵女童致脫肛！他拿掃把「戳瞎」寵物犬撞牆亡　前科達17項

才剛說選舉沒舞弊！　紐時：美司法部長巴爾「川普卸任前」請辭

首次直播賣票「還在講解」20萬張就售完！　劉德華傻眼：什麼意思？我覺得很假喔ＸＤ

青峰即興再+1改編《像是一顆星星》　楊丞琳晚餐被寫成歌：不要挑釁他！！！

海芬喝茫告白「我愛你，娶我」！　鄭元暢回嗆：我不會孤老終身ＸＤ

連晨翔.黃偉晉「重修舊好」跳《Break It Down》　突問「在五堅情比較快樂？」...他認：很爽！

28歲妻接種疫苗後「心肌炎死亡」 夫批政府說瞎話：根本沒人幫忙

吳宗憲再生兩個「王令麟給五千萬」　李朝永像飛龍一樣..羞笑周遊「很幸福」

女兒嗆牛肉麵冠軍店「有夠難吃」 分局長道歉！老闆提告：讓她負責

七月半合體四分衛虧阿傑戀情　蔡阿嘎爆「蔡哥被泱泱打槍了」XD

姪女臉卡紙箱塞玉米、髮上擺餐具 大學生「超美藝術照」全靠手機拍！

不給待轉！大富翁遭警「強制直行」　民眾叫警被忽視...怒罵：神經病

92%冰川會消失！阿爾卑斯山爆「融化危機」　時間點曝光

「溫柔伊凡卡」不見了！任期最後性情大變　硬起來狂轟批評者

印度神秘怪病「嘔吐後暈倒」300例　可能原因曝光

「只穿夾腳拖」救人卻跑到跌倒　毒蟲持刀割…他右耳在臉旁晃！

公路上演玩命關頭！賊竄出車頂展身手　「裝滿PS5」卡車遭洗劫

日本「霧中少女」漫畫家花村榮子病逝　享壽91歲

帥哥前男友和爸爸結婚　女兒大方祝福願意捐卵

隔離檢疫「踏出房門8秒」重罰10萬！　NHK驚：台灣沒人覺得嚴

酒後性侵女童致脫肛！他拿掃把「戳瞎」寵物犬撞牆亡　前科達17項

才剛說選舉沒舞弊！　紐時：美司法部長巴爾「川普卸任前」請辭

徐佳瑩見兒子第一眼「感動噴淚」！　還原生產過程：像電影慢動作

BALENCIAGA推出虛擬遊戲！　玩家穿上4百年盔甲、高跟鞋超精彩

可愛小海豹→眼神死大叔！　主子「體重寵幸」網笑瘋：坐豹了

巧克力湯圓上架4天緊急停產！桂冠「所得全捐」：讓各位擔心了

中職／辜董賞識！林威助接班一軍教頭　兄弟走入嚴謹球風

獨／後腦輕撞以為沒事！他2天後狂吞痰險喪命　醫嚇傻：從腦洞流出

金管會與央行並肩打炒房　金檢將配合新標準！

國民黨團抗議萊豬行政命令草率處理　江啟臣轟：民進黨扮代言人？

92%冰川會消失！阿爾卑斯山爆「融化危機」　時間點曝光

「火山孝子」保全網路遇真愛！　未婚妻被擄去酒店逼上班

男生喇舌「最想被摸的地方」！　調查曝光：女生摸這4部位超火辣

國際熱門新聞

寶寶出生「已27歲」！只比媽小1歲半

8樓窗邊跳向雲梯車！男子手滑下墜慘死

陳偉殷找到新東家了！將加盟阪神

拜登上任不簽任何貿易協定　網：萊豬白吞了

惡整懷孕女友　網紅見遺體崩潰

快訊／川普「親密戰友」76歲私人律師確診

NHK：檢疫離房8秒罰10萬　台灣沒人覺得嚴

他挑戰吃100天超商便當　網分析成分：吃多會體臭！

3兄弟參加婚禮偷溜出　隔日「眼睛被挖」陳屍水域

第4個金屬巨碑現踨英國懷特島

模特「刺殺酒鬼夫」！他帶女人回家逼妻下廚

男客賞服務生「5.6萬小費」...餐廳A走4.2萬

《時代》新封面出爐　2020被打叉叉

他繼承王位＋亡父72嬌妻　狂生500孩

更多熱門

相關新聞

80年來首次抱貓！阿公融化笑開懷

80年來首次抱貓！阿公融化笑開懷

80歲的阿公即將成為貓奴啦！貓咪「蹼仔」的阿公過去覺得貓很陰，因此80年來從沒碰過。這天在阿嬤不斷勸說地助攻下，阿公終於試著抱了蹼仔，沒想到第一次抱貓才瞬間發現「原來貓咪這麼柔軟好摸」，讓他卸下心防笑得十分開懷，還和貓孫留下許多合影。

異色瞳帥貓心冷待角落　卻被牠融化

異色瞳帥貓心冷待角落　卻被牠融化

格陵蘭冰蓋加速退回臨界點　怎麼挽救都會融化

格陵蘭冰蓋加速退回臨界點　怎麼挽救都會融化

紐西蘭冰川融化量增加一倍

紐西蘭冰川融化量增加一倍

白朗峰冰川恐崩落　當局急疏散

白朗峰冰川恐崩落　當局急疏散

關鍵字：

阿爾卑斯山融化冰川Alpine glaciers

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

獨／艋舺青山宮遶境驚傳拉窗簾活春宮

快訊／高雄19歲媽產子…阿公「以為死胎」丟進河

謝和弦停車場偷抱超胸正妹全被拍

加藤鷹再現「金手指30秒神功」！女星親實測嬌喘

吳宗憲8副業超狂「年收數十億」！年終豪發42個月

職軍週休二日爽領56K！過來人曝軍營「黑暗面」

寶寶出生「已27歲」！只比媽小1歲半

助理爆：羅志祥每週和網美做！周揚青7字酸爆

吳兆絃就讀「大學科系」現況曝

婚後存款580萬只剩6萬！工程師男驚覺「頭頂綠綠」

周揚青首登綜藝「真面目現形」！

請夏確診前「SANA近距離接觸」

艋舺青山宮鞭炮炸3天竄火　爐主落淚：別再放了

Grace撞爛阿翔新車！

獄友爆68歲趙斗淳：他性慾很強

更多

最夯影音

更多
首次直播賣票「還在講解」20萬張就售完！　劉德華傻眼：什麼意思？我覺得很假喔ＸＤ

首次直播賣票「還在講解」20萬張就售完！　劉德華傻眼：什麼意思？我覺得很假喔ＸＤ
青峰即興再+1改編《像是一顆星星》　楊丞琳晚餐被寫成歌：不要挑釁他！！！

青峰即興再+1改編《像是一顆星星》　楊丞琳晚餐被寫成歌：不要挑釁他！！！

海芬喝茫告白「我愛你，娶我」！　鄭元暢回嗆：我不會孤老終身ＸＤ

海芬喝茫告白「我愛你，娶我」！　鄭元暢回嗆：我不會孤老終身ＸＤ

連晨翔.黃偉晉「重修舊好」跳《Break It Down》　突問「在五堅情比較快樂？」...他認：很爽！

連晨翔.黃偉晉「重修舊好」跳《Break It Down》　突問「在五堅情比較快樂？」...他認：很爽！

28歲妻接種疫苗後「心肌炎死亡」 夫批政府說瞎話：根本沒人幫忙

28歲妻接種疫苗後「心肌炎死亡」 夫批政府說瞎話：根本沒人幫忙

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面