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領隊龍哥捐助西藏偏鄉5年　遇疫情「整年不能出團」仍送物資陪過冬

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▲▼宦嘉龍,西藏。（圖／宦嘉龍提供）

▲宦嘉龍請西藏友人購買的物資。（圖／宦嘉龍提供）

記者蔡紹堅／採訪報導

資深西藏領隊宦嘉龍每年冬季來臨前，都會將收入的一部份撥出，購買生活用品與文具，分享給藏區偏鄉生活較困苦的居民。今年旅遊業受疫情衝擊，收入幾乎歸零，但宦嘉龍仍同往年一般，請西藏的朋友購買了各項物資，希望能為當地居民的過冬提供幫助。

宦嘉龍擔任西藏領隊已有9年經歷，曾在2014年受拉薩當地旅行社評選為當年最佳領隊，也被許多人稱為「龍哥」，他說，自己第一次造訪西藏時，就愛上了這片高原，之後又多次造訪，並開始從事領隊工作，帶著台灣人到西藏旅行，「一踏上西藏的土地，我立刻就被壯麗景色給驚驗，深入探索之後，又被藏人的單純樂天所感動。」

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▼宦嘉龍擔任領隊多年，足跡遍佈西藏各處。（圖／宦嘉龍提供）

▲▼宦嘉龍,西藏。（圖／宦嘉龍提供）

跑西藏的這幾年來，宦嘉龍到過許多熱門景點以外的偏鄉地區，當地居民的生活方式令他感觸很深，他表示，藏北、藏南的很多地方還是保持著以往遊牧的生活模式，居民飼養牛群、羊群，逐水草而居，以帳篷為佳，在交通不便的情況下，城鄉差距很大，物資相對匱乏。

宦嘉龍提到，這些牧民活動的地點都是海拔數千公尺的高原，空氣相當稀薄，一進入冬天又冷又乾，電力也是奢侈資源，很多時候更可能無電可用，許多人都還在用最原始的方式生火取暖，燃料就是牛糞、羊糞燃料，過冬成為一個重要的課題。

「見過了那樣的生活方式、那樣的環境之後，你會對這群人感到很敬佩，自然就會想提供一些幫助。」於是，宦嘉龍開始會帶著物資進藏，他說，自己最早只是將一些保暖的舊衣服、舊被褥裝在行李箱內帶去，行李箱裝不下的話，就請同行的朋友幫忙帶一點。

▼許多西藏居民仍過著放牧生活。（圖／宦嘉龍提供）

▲▼宦嘉龍,西藏。（圖／宦嘉龍提供）

但從台灣出發距離遙遠，隨身能攜帶的量也有限，宦嘉龍於是開始請當地藏族的朋友幫忙，他說，大約5年前開始，他每年冬季之前會從帶團的收入撥出一部份，請當地的朋友幫忙購買一些生活物資，分享給偏鄉的居民，包含食用油、茶葉、保暖衣物、被褥，還有小朋友的學習工具，鉛筆、原子筆、筆記本等。

今年疫情爆發後，全球旅遊業都受到巨大衝擊，宦嘉龍整年都沒有辦法前往西藏，收入也受到影響，但他仍維持往年習慣，在冬季來臨前匯款給當地的藏族朋友購買物資，他告訴記者，「我的收入可能一時受到影響，但冬天依舊會來，這些居民每年還是要過冬，嚴苛的環境不會有所改變。」

▲▼宦嘉龍,西藏。（圖／宦嘉龍提供）

宦嘉龍特別提到，他認為自己在做的不是「捐助」或「救助」，而應該是「分享」，雖然從都市人的眼光來看，這些居民的物質生活很艱苦，但他認為，居民們能世居在此，且一直保有自己的生活模式，精神生活上是很專注的。

關於分享的地點，宦嘉龍表示，他並不會固定與某一個地方分享，因為這樣可能會造成依賴的問題，而且整個西藏是台灣的30多倍大，從藏北至藏南，類似的地方很多，以隨機或是輪流的方式更為合適，「我完全不認識我所分享的對象，但那也沒關係，只要知道物資有被需要的人利用就足夠了。」

最後，在談及物資的金額時，宦嘉龍強調，金額的多寡並不重要，就像他每次帶團都會告訴團員，家中若有一些舊衣服、舊被褥，或是沒有在使用的筆、文具，都可以一起帶過去，分享給有需要的人，「只要做到自己力所能及，能盡一份心力，就很開心了。」

▲▼宦嘉龍,西藏。（圖／宦嘉龍提供）

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