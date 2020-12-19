攀登奇萊山1男殞命！2度跌深谷　警消搜9天尋獲大體輕喊：下山了

▲▼搜救人員於垂壁下方200公尺發現大體，並架設系統繩索將大體拉至吊掛點。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

一行5人攀爬奇萊山6天5夜行程，10日行經研海林道3.8公里處，其中66歲男性山友失足墜落山谷，搜救人員獲報後連夜組隊上山，但碰上1210宜蘭強震造成部分山徑坍方，搜救人員繞路前往救援，18日上午在約200米深山谷尋獲男子遺體，但現場地形險惡，吊掛十分困難，搜救人員把遺體移到空曠處，19日成功完成吊掛，順利將大體送下山。

花蓮縣消防局於12月10日15時23分接獲報案，1名男性隊友於研海林道約4.8K處附近因不慎失足摔傷，滑落50公尺邊坡造成頭部撕裂傷，於原地起身攀爬時再度墜落，無法目視且深度不明，呼喊患者有回應，現場遺留背包及帳棚作為標示，向消防局請求協助。

消防局派遣警消3員，與太管處巡山員1員及太警隊1員組成第一批救援小組，立即整裝出發入山搜救。並同時集結花蓮、自強、北埔及吉安分隊等4名警消組成第二批救援小組入山。

由於當日晚間花蓮太魯閣發生四級地震，造成路徑崩塌，夜間無法判定路跡，救援小組撤至安全紮營點，於隔日天亮再評估搶救方案。後續11日至19日持續派遣仁里、和平、美崙、花蓮、自強、北埔、吉安、新秀及和仁分隊、山域義消與花蓮義消等共計八梯次59人入山搜救，目標路途遙遠，但因天候不佳，救援小組僅能由岳王亭徒步上山，無法由航空器逕行吊掛至3.8K，且現場取水處因地震影響，取水路徑皆已崩塌，期間同時申請航空器空投物資及水源。

▲搜救困難，小組人員於山區紥營持續進行搜索。



12日於石洞營地往上約1公里處發現男子背包，但下切搜索兩小時皆未發現，隔日於背包上方20公尺處發現帳篷，下切至80公尺深處仍未尋獲患者，14日同行友人加入協助搜索。18日由花蓮縣消防局第一大隊分配兩搜索區域進行搜索，於垂壁下方200公尺發現大體，並通知警消協助架設系統繩索將大體拉至吊掛點。



經過9天的努力搜救，19日上午終於把位在超級險惡山壁的遺體拉到空曠處，在上直升機前搜救人員還依照台灣習俗，跟罹難者輕喊「下山去了」，家屬見到遺體哀痛欲絕。

花蓮縣消防局局長林文瑞表示，若登山隊伍有團員受傷或摔落等，務必需有人員陪同照護，絕不可讓患者單獨等待，避免二度傷害或迷失等意外，結合GPS定位，通訊器材輔助，將有利於救援人員迅速到達並救出患者。

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