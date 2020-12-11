5人攀登奇萊東稜1墜谷！警消攻山地震路崩...直升機出動再受阻

▲男子攀登奇萊東稜時不慎失足墜谷，警消搜救途中又遇地震，道路坍方下救援一度受阻。（圖／記者蕭可正翻攝）

記者蕭可正、徐愷昕／花蓮報導

花蓮秀林鄉10日發生一起山難事故！一名66歲男子攀登奇萊東稜時，在研海林道3.8公里第二流籠頭著點往上約1公里處不慎墜谷。救難隊員獲報後連夜組隊上山，怎料晚間竟碰上強震導致部分路段坍方，被迫就地紮營，而今（11）日一早原預計空勤支援，又因雲層過厚無法降落，歷經一波三折，預計午後才能接觸到傷者。

▲救難人員今（11）日原先要出動空勤協助，但因雲層過後只好改變方案，繞道而行。（圖／記者蕭可正翻攝）

據了解，失足的劉姓男子和妻子因腳程較慢所以脫隊 ，2人在行經研海林道3.8公里第二流籠頭著點往上約1公里處時，劉男因體力不支失足墜落，同行的妻子呼喊到先生後，立即與腳程較快的3名隊友會合報案，並一同下山求援。

花蓮消防指出，10日下午3時許接獲報案後，立即出動9人分2梯次，由岳王亭進入研海林道上山搜救，預計腳程約8小時即可到達搜救點，怎料，晚間地震導致研海林道3公里處崩坍，他們全數被迫就地紮營，且原先預計今（11）日一早要改派黑鷹直升機直接飛至研海林道3.8公里處，又因上空雲層太厚受阻，他們只好繞路前進，預計中午後才可接觸傷者。

太管處指出，這支5人隊伍有申請入山，因腳程不同分3人、2人隊伍前進，4日從奇萊東稜入山後，原先預計9日出來，事發的研海林道3.8公里處地形比較狹窄，加上山區連日降雨，危險性大增。

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