　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

5人攀登奇萊東稜1墜谷！警消攻山地震路崩...直升機出動再受阻

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼地震路徑崩塌，花蓮警消救援墜谷男子一度受阻 持續前進。（圖／記者蕭可正翻攝）

▲男子攀登奇萊東稜時不慎失足墜谷，警消搜救途中又遇地震，道路坍方下救援一度受阻。（圖／記者蕭可正翻攝）

記者蕭可正、徐愷昕／花蓮報導

花蓮秀林鄉10日發生一起山難事故！一名66歲男子攀登奇萊東稜時，在研海林道3.8公里第二流籠頭著點往上約1公里處不慎墜谷。救難隊員獲報後連夜組隊上山，怎料晚間竟碰上強震導致部分路段坍方，被迫就地紮營，而今（11）日一早原預計空勤支援，又因雲層過厚無法降落，歷經一波三折，預計午後才能接觸到傷者。

▲▼地震路徑崩塌，花蓮警消救援墜谷男子一度受阻 持續前進。（圖／記者蕭可正翻攝）

▲救難人員今（11）日原先要出動空勤協助，但因雲層過後只好改變方案，繞道而行。（圖／記者蕭可正翻攝）

據了解，失足的劉姓男子和妻子因腳程較慢所以脫隊 ，2人在行經研海林道3.8公里第二流籠頭著點往上約1公里處時，劉男因體力不支失足墜落，同行的妻子呼喊到先生後，立即與腳程較快的3名隊友會合報案，並一同下山求援。

花蓮消防指出，10日下午3時許接獲報案後，立即出動9人分2梯次，由岳王亭進入研海林道上山搜救，預計腳程約8小時即可到達搜救點，怎料，晚間地震導致研海林道3公里處崩坍，他們全數被迫就地紮營，且原先預計今（11）日一早要改派黑鷹直升機直接飛至研海林道3.8公里處，又因上空雲層太厚受阻，他們只好繞路前進，預計中午後才可接觸傷者。

太管處指出，這支5人隊伍有申請入山，因腳程不同分3人、2人隊伍前進，4日從奇萊東稜入山後，原先預計9日出來，事發的研海林道3.8公里處地形比較狹窄，加上山區連日降雨，危險性大增。

►偷偷分享少女秘密！

►東海女大生生死成謎！刑警關鍵疏忽…陳金火又分屍女保險員

Podcast聽刑警追食人魔

YT影音版

ET快訊
快訊／高雄轎車追撞6車！女騎士遭壓車底搶救不治
Google導航「屍骨路」害受困！他零下50°C活活凍死成冰
蕭敬騰超狂副業「預約滿到明年」　他曝「這大咖」會來
女倒垃圾被夾斷3手指！撿回全碎接不回怒求國賠
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

顧立雄遇離奇車禍！地震警報大響騎士倒地噴對向　警2方向查肇責

快訊／高雄美山路車禍1死5傷！女騎士「痛壓車底」　下午宣告不治

懷孕狂搥肚「讓孩子永遠沈睡」　她消失22年…罹病現身要子盡孝

毒品犯出獄銜接再精進　法務部長蔡清祥：反毒是政府第一要務

蘇震清涉收賄控司法不公絕食　妻告檢滅證「遊覽車載鄉親聲援」

南投外送員機車突噴火！哀喊「手機燒掉了」：想伸手遭警消喝斥

快訊／他爬柴山疑流彈誤擊！軍方宣布：立即停止柴山實彈演訓

外籍女國1頭屋段閃車翻覆「4輪朝天」...2人爬出「車頭半毀」1傷

男子爬柴山中彈！四顆榕南北各一「軍方靶場」　警調查中

倒垃圾竟被夾斷3手指！撿回一看全碎接不回　她怒告傷害喊：國賠

桃花超旺！遭起底毒品圈女性天菜　通緝犯籍斯瀚接應3女全紅粉知己

浪浪摔進黏稠瀝青坑身體快淹沒　大口呼吸苦哀號..路人暖心拯救

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

張庭瑚「跳高被讚飛人」胡宇威不忘找鏡頭　姚元浩跨欄贏夏和熙…打出再見Strike！

Apple男友求婚恐流局「別覺得我穩定！」　王仁甫.嚴立婷笑「不知他婚後講話能不能信」

小客車擦撞機車...駕駛拍事故照　後座乘客比YA轉頭看騎士超尷尬

送餐奇景！高樓餐廳「垂降美食」　外送員免爬6層樓梯讚：暖心老闆

高雄2000萬透天「家門口插一根」　車神才能買？網：天天甩尾入庫

轎車駕駛違規超車與貨車爆口角 沿路挑釁還擋道...他怒：能這樣？

羅志祥試水溫回歸！　友人心疼「愷樂一出事就被解約」爆內幕

顧立雄遇離奇車禍！地震警報大響騎士倒地噴對向　警2方向查肇責

快訊／高雄美山路車禍1死5傷！女騎士「痛壓車底」　下午宣告不治

懷孕狂搥肚「讓孩子永遠沈睡」　她消失22年…罹病現身要子盡孝

毒品犯出獄銜接再精進　法務部長蔡清祥：反毒是政府第一要務

蘇震清涉收賄控司法不公絕食　妻告檢滅證「遊覽車載鄉親聲援」

南投外送員機車突噴火！哀喊「手機燒掉了」：想伸手遭警消喝斥

快訊／他爬柴山疑流彈誤擊！軍方宣布：立即停止柴山實彈演訓

外籍女國1頭屋段閃車翻覆「4輪朝天」...2人爬出「車頭半毀」1傷

男子爬柴山中彈！四顆榕南北各一「軍方靶場」　警調查中

倒垃圾竟被夾斷3手指！撿回一看全碎接不回　她怒告傷害喊：國賠

人妻懷胎9個月突死亡！婆婆堅持「剖肚取子」：孫子說不定還活著

日職／回台灣打球？　陳偉殷：不敢保證，不能說沒有

顧立雄遇離奇車禍！地震警報大響騎士倒地噴對向　警2方向查肇責

快訊／高雄美山路車禍1死5傷！女騎士「痛壓車底」　下午宣告不治

蘇治芬爭取水利署投入8900萬　疏通雲林海線6鄉鎮排水瓶頸

失業給付請領截至9月已核付85億元　共37萬人請領

蘇震清控北檢滅證、登載不實文書　屏東鄉親北上聲援盼「停止絕食」

丰丹本舖奪台中十大伴手禮首獎！胡志強也愛　業者：終生回饋社會

爆米花／例行賽四強出爐14日開戰　綺麗珊瑚24連敗墊底

準備騎車遇「浪貓睡成一坨」　他耐心等1hr還在賴床...直接棄車！

用嘴巴幫男友…女大生「摳喉嚨」卡硬塊崩潰：好像得癌症！醫笑了

社會熱門新聞

波多野結衣傳「月底來台賣身」　AV達人曝真相

即／顧立雄夫婦遇車禍　留司機處理搭小黃快閃

車主爽停免費車位　地震搖下露臺砸一排

小隊長打滑殉職！台中局長室IG「PO文消費」挨轟

18歲嫩妹「染愛滋」告高雄男　檢驗出爐傻了

籍斯瀚「人妻女友」懷孕　探視丟一句話動搖他

她逢人就說「會有大地震」！隔天全台劇烈搖晃

行房到一半地震了！該繼續還是離開…網友答案一面倒

竹北劫囚女力團　超級八卦史曝光

護理師被司機性侵　哭喊「我有女友」才脫身

即／竹北通緝犯籍斯瀚「無碼照」曝！

名醫偷情美女教授　身分起底爆是媒體紅人

即／高雄仁武「轎車追撞5機車」　6人送醫

快訊／高雄柴山「男子遭槍擊」

更多熱門

相關新聞

地震懶人包！專家：保命避災4大關鍵

地震懶人包！專家：保命避災4大關鍵

宜蘭外海10日在深海76.8公里處，發生芮氏規模6.7級的強震，全台幾乎都有感受到強震威力，北市防災科學教育館館長莊啟忠則強調，地震來了要注意四大口訣「開」、「關」、「躲」以及「逃」，另外也針對長者、小朋友做出提醒。

表解SC、RC、SRC是什麼　哪種地震來時最不晃

表解SC、RC、SRC是什麼　哪種地震來時最不晃

強震狂搖！黃少祺第一反應曝…網一看：想哭

強震狂搖！黃少祺第一反應曝…網一看：想哭

婆婆遇地震秒安撫2毛孫　媽感動

婆婆遇地震秒安撫2毛孫　媽感動

近10年災害性地震　圖表一次看

近10年災害性地震　圖表一次看

關鍵字：

花蓮秀林鄉奇萊東稜研海林道登山失足地震

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

彎彎婚後6年吐心聲：以前的彎彎已死

狗關庭院鄰居控虐狗！他笑揭真相

青青改名繼續跳　7秒狂晃片瘋傳

曾國城兒子長大了！「一臉厭世」

謝忻被地震嚇到躲桌下哭！趴地哀嚎…網歪樓：好暈

強震「百年一次輪迴」！地震專家點出2區快輪到

22F體驗6.7強震　60秒驚悚影片曝

地震猛晃！爸肉身護女兒20秒　網全噴淚

波多野結衣傳「月底來台賣身」　AV達人曝真相

格力推首款5G手機　2天僅賣75支

15年前爆逼婚害死倪敏然！夏禕「52歲慘況曝光」

台南神秘貨櫃車終點曝光　網驚天價賠不起

即／顧立雄夫婦遇車禍　留司機處理搭小黃快閃

不流浪了！宥勝為小孩教育定居台中

快訊／陳彥允踹倒共享機車遭罵翻　宣布暫停演藝工作

更多

最夯影音

更多
桃花超旺！遭起底毒品圈女性天菜　通緝犯籍斯瀚接應3女全紅粉知己

桃花超旺！遭起底毒品圈女性天菜　通緝犯籍斯瀚接應3女全紅粉知己
浪浪摔進黏稠瀝青坑身體快淹沒　大口呼吸苦哀號..路人暖心拯救

浪浪摔進黏稠瀝青坑身體快淹沒　大口呼吸苦哀號..路人暖心拯救

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

張庭瑚「跳高被讚飛人」胡宇威不忘找鏡頭　姚元浩跨欄贏夏和熙…打出再見Strike！

張庭瑚「跳高被讚飛人」胡宇威不忘找鏡頭　姚元浩跨欄贏夏和熙…打出再見Strike！

Apple男友求婚恐流局「別覺得我穩定！」　王仁甫.嚴立婷笑「不知他婚後講話能不能信」

Apple男友求婚恐流局「別覺得我穩定！」　王仁甫.嚴立婷笑「不知他婚後講話能不能信」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面