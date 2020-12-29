「一同敦促、一同打拚」　陳菊盼監察院與行政院攜手保障人權

▲陳菊28日率監委第一次巡察行政院並報告。（圖／翻攝自Facebook／陳菊(花媽)，下同）

記者蘇晏男／台北報導

監察院長陳菊28日率監委赴行政院進行109年巡查工作。對於國家人權委員會今年8月成立，陳菊指出，監察院今年起兼負人權保障與推動的國家重任，加上行政院通過「企業與人權國家行動計畫」，期許兩院能攜手努力，普及人權理念、貫徹人權保障、落實公平正義。

陳菊29日在臉書寫道前一天首次巡查行政院的經過。她表示，人民對「有政府、會做事」感到信心，這需要各院、部間的密切合作與協調。監察院的工作，是針對行政機關或公務人員未盡、不足乃至缺失之處提出建議及調查，而監察院的調查報告，也能成為行政機關調整及改善施政的重要參考。

針對今年防疫議題，陳菊向行政院長蘇貞昌、各部會等官員的辛勞表達敬意及謝意。她認為，由於蘇貞昌及行政團隊快速應對、提前部署各項防疫措施，防止疫情在台灣擴散，讓國人在全球受到新冠肺炎持續嚴峻的同時，仍能正常生活、工作。

至於2020年8月1日成立的國家人權委員會，陳菊指出，監察院除了既有整飭官箴的使命外，也開始肩負人權保障及推動的國家重任，而行政院也通過「企業與人權國家行動計畫」，顯現台灣重視民主與人權，也會朝人權立國的目標邁進。

陳菊期許兩院能攜手努力，普及人權理念、貫徹人權保障、落實公平正義，同時也讓國際社會瞭解我國對人權維護的努力及成效。

文末，陳菊也強調，「我想監察院與行政院一定能夠攜手努力，為國家廉能及人權保障，奉獻心力，符合民眾的期望，未來也會尋求更理想的方式，兼顧行政與監察兩端，一同敦促、一同打拚」。