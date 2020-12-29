前科技董座鍾瑋驛以歌手女友帳戶炒股　判5年定讞

▲友昱科技前董事長鍾瑋驛。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

友昱科技前董座、股市炒手鍾瑋驛，2011年間炒作康聯公司股票慘賠，鍾男之後竟與康聯負責人李欣等人合作，改以康聯資金炒股，並以自己當時女友、歌手吳仲凡等人為人頭戶，半年內將康聯股價從每股69元炒高到100元，大賺8千餘萬元。最高法院審理後，29日將鍾男判刑5年定讞，但鍾男早就因另案定讞，棄保潛逃。

判決指出，原名鍾國華的鍾男，擔任友昱（現改名詠嘉）科技董事長期間，在2011年間利用人頭戶圈購康聯首度上市的股票，當時圈購價格為每股89元到90元價格。但康聯在當年10月5日掛牌上市後，股價卻一路狂跌，慘跌到每股62.5元。

鍾男雖慘賠，但仍不放棄炒作，他找上康聯公司負責人李欣、黃麗蓉夫婦，由黃麗蓉出面提供資金8千餘萬元，再配合鍾男股市作手的話術，誘騙不少人投資康聯。此外鍾男也以當時女友、歌手吳仲凡等80多名親友的人頭戶，配合炒股。在短短半年的時間內，將股價由每股69.7元炒高到100元，炒股集團成員扣除成本，還獲利8357萬餘元，後因交易過於異常而被檢調查獲法辦。

檢方對鍾男等人提起公訴，吳仲凡雖提供人頭戶，但檢方認為她不知情且未獲利，因此做出不起訴處分。案件進入訴訟程序後，鍾男雖辯稱一切都是合法投資，但同案被告李欣夫婦等人，則認罪並繳回犯罪所得6337萬餘元，最後一審法院認定鍾男等人有罪，但鍾男犯後飾詞狡辯，因此判刑5年；至於李欣夫婦一審各被判刑1年6月、均緩刑2年，沒提出上訴已先定讞。

鍾男持續上訴，二審、更一審均判刑5年。而更審期間，鍾男因另犯炒作上櫃公司泰谷光電的股票，今年1月間判刑3年6月定讞，他未到案已遭通緝。至於本案則上訴最高法院，最高法院29日駁回上訴，鍾男再遭判刑5年定讞。