無照保母疑虐童　3歲男童慘摔成植物人母親只好下海陪酒賺錢

▲新竹無照楊姓保母疑似虐童，到高院出庭不願露臉。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

新竹市2017年間發生一起疑似虐童案件，未領有保母執照的楊姓女子，受託照顧3歲左右男童，結果男童遭重摔，變成植物人癱瘓在床。一二審均認定楊女僅成立「業務過失致重傷害罪」，輕判2年；另外男童母親更傳出為了男童醫藥費，下海陪酒賺錢。案經撤銷發回，高院更一審29日再度開庭審理，對於楊女家中竟有200公分高的噴濺血跡，楊女推說不記得了，否認曾虐打男童；至於被害男童的母親則無奈回應，賠多少不是重點，現在孩子已經變成這樣，保母應該承擔責任。

本案發生於2017年7月26日，楊女抱著昏迷不醒、滿身是血的3歲趙姓男童到台大新竹醫院急救，最後診斷不明原因受有外傷性腦膜下出血，全身多處擦傷挫傷，轉送林口長庚後，也診斷有腦神經萎縮及受損，右側肢體癱瘓併有癲癇的嚴重神經學功能缺損，昏迷指數10分，最後變成植物人。

檢警單位調查案發的楊女家中，發現現場有多處血跡，更有一處血跡高達200公分；另外男童身上有不少擦挫傷，因此檢方懷疑楊女虐童，將她依照「重傷害罪」提起公訴。但一二審法院審理後，均認定楊女沒有重傷故意，僅依照「業務過失致重傷害罪」，輕判2年。

案經最高法院撤銷，發回高院更一審。高院29日再度開庭審理，檢方認為，楊女明知男童曾多次受傷、出血，但卻從未將男童送醫治療；另外根據男童身上多處擦挫傷，均已結痂，可見男童長期遭受虐打，楊女對男童有「重傷害罪」故意，當庭求處8年有期徒刑，並建請法院從重量刑。

楊女則否認曾虐打男童。但審判長詢問她男童受傷的詳細過程？是否立即昏迷？血跡為何可以噴濺到200公分高？楊女均推說不記得了。而審判長再詢問男童母親，母親表示，已經收到賠償金15萬元，但賠多少不是問題，現在孩子已經變成這樣，她認為保母應該要為自己的行為負責任。全案辯論終結，訂於1月19日宣判。