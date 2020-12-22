丈夫公司周轉不靈華南銀襄理挪用客戶存款1.1億遭判7年半

▲張女涉嫌挪用資金，二審判刑7年6月。（圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

華南銀行前襄理張秀米，因翁姓丈夫經營的公司出現財務問題，竟在14年內挪用他國中老師在內的21名存款大戶的存款約1億1千餘萬元，不法所得均流向丈夫的公司內。檢調單位去年依照違反《銀行法》「特別背信罪」提起公訴，一審將張女判刑7年4月、丈夫判刑8年半。案經上訴，高院二審改判張女7年6月，翁男也加重判刑。可上訴。

判決指出，張女於1992年底，就在華南商業銀行股份有限公司萬華辦事處擔任試用助理員，辦理存匯業務。2005年轉任理財專員，隔年轉任分行理財業務人員，2015年調升為該分行襄理，主管個人金融、存匯作業等業務，又於2016年調派至華南銀行南勢角分行擔任襄理，曾主管存匯、個人金融及理財等業務，其後於2018年轉調新生分行擔任襄理。由於她深耕客戶多年，還被同事戲稱為「土地婆」，擁有豐富的人脈。

但她的翁姓丈夫因設立豐茂國際股份有限公司，公司需資金周轉，張女竟利用職務之便，自2005年起，就假借推薦客戶投資為由，替客戶偽填取款條，挪用她經手的21名客戶存款。總計14年來，陸續挪用包含她國中老師在內的21名客戶資金，全都用以填補丈夫公司營運的資金缺口。案經華南銀行內部查帳發現後，報請檢方偵辦，檢方對張女、丈夫2人提起公訴。

一審法院認定犯罪所得高達1億1137萬4428元，依照多個《銀行法》「特別背信罪」、「侵占罪」等罪，將張女判刑7年4月、翁男判刑8年半。

案經上訴，高等法院二審審理後，仍認定張女夫婦有罪，考量張女實行犯行期間甚長，手段相較於一般詐欺、侵占之人所實行之行為巧妙，且具反覆性，造成華南銀行與存款遭挪用人之損害，其犯行所造成之結果不法、行為不法非輕，高院改將她判刑7年6月。至於翁男部分，高院也做出加重，但因部分罪行屬二審定讞，高院認為應等全數確定後，再由檢方聲請訂應執行刑。可上訴。