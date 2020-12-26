科技執法！屏東市萬年溪亂丟垃圾　屏縣環保局查到了

▲有民眾朝屏東市萬年溪丟垃圾，被縣環保局利用科技執法查獲。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府環保局為遏止亂丟垃圾於溪流及路邊歪風，維護市容及環境衛生，展開強力取締，日前即於屏東市殺蛇溪河段查獲2件民眾棄置垃圾情形，經破袋檢查，循線發現疑似違規行為人相關資料，通知陳述後依法告發處分。

▲▼裝設蒐證器材、循線找人。



為加強取締，環保局已在易棄置熱點採用最新科技執法技術，透過移動式電眼監控搭配智慧臉部對焦及自動車牌辨識系統揪出非法棄置行為人，針對第一次違規者，依違反廢棄物清理法規定處3600元罰款，累犯者即處6000元罰款。

環保局表示，部分民眾習慣將垃圾丟在馬路旁或隨意棄置，甚至將整包垃圾直接棄置於大排水溝、溪流，嚴重影響市容觀瞻及環境衛生，城市的清潔需要全民來維護，城市的清潔程度也代表著市民公德心的修養程度，呼籲民眾不要為了自身方便，將家中垃圾放置門前道路或隨意丟棄溪流，成為公德心淪喪及破壞市容的元兇。

該局強調，愛護環境、人人有責，勿心存僥倖，貪一時方便亂丟垃圾被抓而荷包大失血，也同時呼籲民眾若發現有污染行為，立即撥打環保局公害陳情專線08-7351928，共同遏止違規維護環境品質。

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