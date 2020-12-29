14歲童被班導針對！5樓「朝下看30秒」爬欄杆墜亡　父淚喊好後悔

▲涉事學校。（圖／紅星新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

廣東省東莞市光正實驗學校內，國三學生王大忠從教學樓5樓護欄上一躍而下，14歲的生命戛然而止。家屬認為，王大忠的死和班導師唐漢英有關，「之前我兒子曾懇求我讓他回湛江老家讀書，說班主任很苛刻，經常針對他，他對她很反感。」

▲14歲的王大忠。（圖／紅星新聞）

據《紅星新聞》報導，事件發生於12月8日下午，王大忠下課後迅速離開教室，並扶在走廊的護欄上，盯著樓下看了約30秒。父親心痛說，兒子當時還是忍住了，但上完體育課後突然就爬上了5樓護欄跳下去。

同班同學事後回憶，王大忠跳樓前曾找幾個同學要手機，希望能撥打爸爸的電話，但同學都沒有帶手機，直到墜樓身亡前，他始終無法和父母通話。父親哽咽著說，「可見，在跳和不跳之間，他的內心是複雜和矛盾的，但最後還是跳下了...。」

王大忠父親認為，兒子的死與唐漢英平時對成績較差的學生，進行有針對性的批評、侮辱和冷暴力有關。據悉，唐漢英是王大忠的國文老師，同時也是班導師。

「之前，我兒子曾懇求我讓他回湛江老家讀書，說班主任很苛刻，經常針對他，他對她很反感。」死者父親說，他後悔沒聽孩子的意見，讓孩子回老家讀書，「因為我們夫婦都在東莞一個農貿市場賣水果，擔心回去了，沒人照顧他。」

▲王大忠的父親。（圖／紅星新聞）

死者父親指出，東莞市光正實驗學校在2020年就已發生多起學生墜樓事件，「包括我孩子在內，有4起。」不過朱姓校長表示不要道聽途說，至於班導師批評學生的情況，他則稱沒有這方面的問題，「學校不存在過失，派出所的反饋意見就是，這是個事件，但不是案件。」

面對記者的追問，朱校長回說，「你不要在我這裡問這些東西，該回答的我已經回答了，我還要開會。」隨即掛掉電話。唐漢英則不作回應，還將媒體電話封鎖。

案發後，死者父親將同在東莞市光正實驗學校就讀小學三年級的小兒子也接回家中，「在他面前，我們不敢說大兒子的事，但他已經知道了，在我們面前不哭，晚上偷偷在棉被下哭，以前都是哥哥陪他玩的。」

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