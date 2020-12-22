影／中空辣妹爬窗熱舞...轉頭拋媚眼下秒直接墜樓！生日險淪忌日

▲少女失足後瞬間跌出窗外。（圖／liveleak）



記者王佩翊／綜合報導

國外一名少女日前在家中與朋友大開生日趴，也不知道是不是喝了太多酒，頭戴生日帽的她不停隨著音樂扭腰擺臀，跳著跳著就站上窗框，下一秒竟瞬間踩空，掉落窗外，隨之而來的便是一聲慘叫與撞擊到鐵皮的聲音，畫面十分驚人。

根據Liveleak平台的這段影片可以看到，一名留著烏黑長髮、身穿大挖背短版印花上衣配上高腰緊身牛仔褲的辣妹，頭帶著生日帽並露出小蠻腰，隨著影片中的背景音樂不斷搖擺。只見短短19秒的影片中，少女先是一手扶著牆，一腳踩上窗框，臀部不斷扭動，時不時還轉過來對著鏡頭放電。

該名少女似乎仍不盡興，隨後便直接爬上窗戶，兩隻腳都踩在窗框上，左手扶著牆壁，右手則是忙著抓緊頭上歪掉的生日帽。整個過程少女仍然持續跟著音樂搖擺，更轉過來要繼續對著鏡頭拋媚眼，怎知下一秒她卻整個人失去重心，突然往後仰，就這樣「掉出窗外」。

少女跌下窗戶後，瞬間發出慘叫，隨之而來的疑似是重物撞擊鐵皮的轟隆巨響，背景音樂卻在持續播放，顯得格外諷刺。而負責拍攝影片的友人，先是衝到窗邊探頭查看情況，隨後便轉身衝下樓。

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