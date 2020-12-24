汐止男關窗離奇墜樓...掉入隔壁國小！警揹到校門口上救護車

記者張君豪／新北報導

12日凌晨0時許汐止區發生一起離奇的墜樓意外！汐止警方當時接獲民眾報案，有一名林姓男子（28歲）意識模糊墜落在汐止大同路三段某國小校園內，報案人是林男家人相當焦急，警消趕緊到場協助，發現該男離奇墜落在該校園內，林男傷勢不輕，警員先將他揹到校門口後，再與救護人員合力將鐵柵門推開，這才順利將傷者送醫獲救。

▲林姓男子因低溫關窗保暖，卻不甚掉入自家旁國小校園內，警方緊急背人送醫。（圖／記者張君豪翻攝）

▲林姓男子因低溫關窗保暖，卻不甚掉入自家旁國小校園內，警方緊急爬柵欄入內救人。（圖／記者張君豪翻攝）

汐止警方表示，當時長安派出所接獲報案，林男墜樓受傷受困於校園內，員警趕赴現場，發現一名女子焦急在校外等候，但因深夜該校園內鐵柵無法開啟，且無法聯絡上校方人員，員警擔心男子傷勢，情急之下當機立斷翻過鐵柵欄進入校園，經女子引導後在校內圍欄處發現林男，傷者當時已意識模糊全身無力，且身上多處擦傷需緊急就醫。

▲林姓男子因低溫關窗保暖，卻不甚掉入自家旁國小校園內，圖為墜落地點校內空景。（圖／記者張君豪翻攝）

但當時校門鐵柵太重無法推開，救護車根本無法進入，且林男昏迷無法行走，員警當機立斷將林男揹往校門口，救護員與在場員警合力將鐵柵欄推開，救護車始得進入救人，經送醫所幸林男傷勢並無大礙。

警方調查：發現林男家住校園旁，事發當時林男因天氣冷氣溫降低準備關窗休息，卻不慎失足墜落，由住家2樓跌落至校園柵欄內，所幸警消爬柵欄揹人搶救，順利挽回離奇墜樓的林男性命。

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