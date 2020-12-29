寒流來襲防災情　嘉縣籲請農漁牧做好防寒措施

▲嘉義縣政府籲請農漁牧做好防寒措施 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

中央氣象局預報，跨年期間(12月30日至1月1日)，受寒流及輻射冷卻影響，嘉義地區將出現10度以下低溫，嘉義縣政府籲請農漁牧養殖業及山坡地作物應加強防寒措施，避免農作物、養畜禽及水產物受害而造成損失。

嘉義縣政府提醒農漁民於寒流來襲前應及早做好下列防寒措施：

一、養殖漁業：不耐寒魚種應做好防範措施，包括魚塭加高水位、北側搭蓋防風棚，加強越冬溝保溫、防寒及加溫等設備。文蛤養殖池混養虱目魚，必要時規劃儘早採捕。低溫過後，浮於水面魚體應馬上撿除，以防水質或池底惡化，造成二次災損。

二、秧苗及水稻：水稻育苗場(圃)選擇避風處或設置防寒 (風)牆，冷氣團來臨時，利用不織布、塑膠布覆蓋已綠化中或生育初期秧苗，並隨時清除布上積水，以防低溫凍傷，低溫過後再掀開塑膠布。如有已插秧田區，田間灌溉水宜較深(水深不得淹沒秧苗)，俟氣溫回升後則恢復淺水位灌溉。

▲果樹防寒措施 。（圖／記者翁伊森翻攝）

三、果樹：加強包裹樹幹、果實套袋及表土覆蓋等防寒設施，低溫侵襲時，實施果園噴水；剛萌芽果樹應注意防寒，此外可增施鉀肥以增加作物耐寒力，尤其香蕉、鳳梨、蓮霧、木瓜、柑橘等尤須留意，對已受害果樹，應行修剪寒害枝條與葉片及疏花、疏果等措施。

▲蔬菜防寒措施 。（圖／記者翁伊森翻攝）

四、蔬菜與瓜果類：對較不耐寒蔬菜與瓜果類作物，應設置防風牆、防風罩、塑膠布或選用稻草或不織布直接覆蓋，採畦溝灌溉方式，以達保溫防寒效果；未採收瓜果，則以套袋處理，避免寒害。

▲花卉防寒措施 。（圖／記者翁伊森翻攝）

五、花卉：除搭設塑膠棚溫室等設施加強保護外，種苗苗圃應加強畦溝灌溉或以塑膠布直接覆蓋，以達保溫防寒效果，田間酌量增施鉀肥，以增加耐寒力。

六、茶樹：當低溫來襲前及時在樹冠上覆蓋PE塑膠布、遮陰網等覆蓋物或撒上薄層稻草，地面敷蓋有機資材，保護茶樹。

七、養畜禽業：確保畜禽及幼畜禽保溫及管理，尤其地處山上、空曠地區、沿海地區的畜牧場應防範冷風侵襲；低溫易誘發畜禽動物緊迫，引致疫病發生，且口蹄疫、禽流感等病好發於低溫時節，請做好衛生管理操作，同時加強幼畜禽的保溫及管理；設置擋風設施，向風面風力強勁，門窗、牆壁、帆布應採堅固材質，隨時注意畜舍溫溼度，保持通風的環境，並落實各項生物安全措施，防範疫病發生。

▲養殖業防寒措施 。（圖／記者翁伊森翻攝）

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