　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

寒流來襲防災情　嘉縣籲請農漁牧做好防寒措施

▲▼ 30日寒流南下 嘉義縣政府籲請農漁牧做好防寒措施 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義縣政府籲請農漁牧做好防寒措施 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

中央氣象局預報，跨年期間(12月30日至1月1日)，受寒流及輻射冷卻影響，嘉義地區將出現10度以下低溫，嘉義縣政府籲請農漁牧養殖業及山坡地作物應加強防寒措施，避免農作物、養畜禽及水產物受害而造成損失。

嘉義縣政府提醒農漁民於寒流來襲前應及早做好下列防寒措施：

一、養殖漁業：不耐寒魚種應做好防範措施，包括魚塭加高水位、北側搭蓋防風棚，加強越冬溝保溫、防寒及加溫等設備。文蛤養殖池混養虱目魚，必要時規劃儘早採捕。低溫過後，浮於水面魚體應馬上撿除，以防水質或池底惡化，造成二次災損。

二、秧苗及水稻：水稻育苗場(圃)選擇避風處或設置防寒 (風)牆，冷氣團來臨時，利用不織布、塑膠布覆蓋已綠化中或生育初期秧苗，並隨時清除布上積水，以防低溫凍傷，低溫過後再掀開塑膠布。如有已插秧田區，田間灌溉水宜較深(水深不得淹沒秧苗)，俟氣溫回升後則恢復淺水位灌溉。

▲▼ 30日寒流南下 嘉義縣政府籲請農漁牧做好防寒措施 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲果樹防寒措施 。（圖／記者翁伊森翻攝）

三、果樹：加強包裹樹幹、果實套袋及表土覆蓋等防寒設施，低溫侵襲時，實施果園噴水；剛萌芽果樹應注意防寒，此外可增施鉀肥以增加作物耐寒力，尤其香蕉、鳳梨、蓮霧、木瓜、柑橘等尤須留意，對已受害果樹，應行修剪寒害枝條與葉片及疏花、疏果等措施。

▲▼ 30日寒流南下 嘉義縣政府籲請農漁牧做好防寒措施 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲蔬菜防寒措施 。（圖／記者翁伊森翻攝）

四、蔬菜與瓜果類：對較不耐寒蔬菜與瓜果類作物，應設置防風牆、防風罩、塑膠布或選用稻草或不織布直接覆蓋，採畦溝灌溉方式，以達保溫防寒效果；未採收瓜果，則以套袋處理，避免寒害。

▲▼ 30日寒流南下 嘉義縣政府籲請農漁牧做好防寒措施 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲花卉防寒措施 。（圖／記者翁伊森翻攝）

五、花卉：除搭設塑膠棚溫室等設施加強保護外，種苗苗圃應加強畦溝灌溉或以塑膠布直接覆蓋，以達保溫防寒效果，田間酌量增施鉀肥，以增加耐寒力。

六、茶樹：當低溫來襲前及時在樹冠上覆蓋PE塑膠布、遮陰網等覆蓋物或撒上薄層稻草，地面敷蓋有機資材，保護茶樹。

七、養畜禽業：確保畜禽及幼畜禽保溫及管理，尤其地處山上、空曠地區、沿海地區的畜牧場應防範冷風侵襲；低溫易誘發畜禽動物緊迫，引致疫病發生，且口蹄疫、禽流感等病好發於低溫時節，請做好衛生管理操作，同時加強幼畜禽的保溫及管理；設置擋風設施，向風面風力強勁，門窗、牆壁、帆布應採堅固材質，隨時注意畜舍溫溼度，保持通風的環境，並落實各項生物安全措施，防範疫病發生。

▲▼ 30日寒流南下 嘉義縣政府籲請農漁牧做好防寒措施 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲養殖業防寒措施 。（圖／記者翁伊森翻攝）

►勝過高鐵撿到3百萬的快感

ET快訊
「極地將軍」撲台！7縣市急凍6°C↓　體感大怒神降15度
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

春節+寒假親子遊程超前部署　跟著旅遊達人吳鳳遊中埔

阿里山狀元茶品牌推薦會　特等獎張順源奪下

寒流來襲防災情　嘉縣籲請農漁牧做好防寒措施

嘉義民雄闖民宅毆狗案和解　家畜所仍開罰

政院雲嘉南區融資保證e通站啟動　滿足中小企、青創農融資需求

故宮南院五週年超過570萬參觀人次　再推五大禮　

翁章梁年終演說會　打造農工大縣為願景

王爺總廟南鯤鯓代天府卸新任董事長交接　佳里及學甲警交安宣導

老屋變身義大利精品廚浴生活館　純白星空牆意外成打卡熱點

全國唯一　崑大視傳系榮獲「CGDA平面設計學院獎」金獎、優秀組織獎

梁靜茹《勇氣》《暖暖》演唱會必聽！　「愛真的需要勇氣..」全場合唱超感人

真有聖誕老人？孩嗆爆：是爸媽啦 最愛禮物「Switch、鬼滅」全上榜

梁靜茹：我應該有資格談論愛情吧　20週年小巨蛋開唱..全場為她加油 ❤

鄧紫棋收男友「百萬大禮」　鼓掌轉圈圈哭了：最驚喜的禮物！

KID「時空訊息」告白5年後的老婆 峮峮許願哭了：希望可以更勇敢...

東北風略增強「北台有短暫雨」　跨年寒流到24小時內下降15度

再添變種新冠病毒確診達8人！　日本鎖國首日入境航班一片慘綠

小嫻夜市擺攤「金剛也加入賣食物」　民眾到恆春捧場...她大方合照

華航全機127人入境！1發燒送醫　有疑似症狀4人經採檢屬「輕症」

網友爆台中「五寶爸」用善款改車、買哀鳳　妻：根本沒車可改

春節+寒假親子遊程超前部署　跟著旅遊達人吳鳳遊中埔

阿里山狀元茶品牌推薦會　特等獎張順源奪下

寒流來襲防災情　嘉縣籲請農漁牧做好防寒措施

嘉義民雄闖民宅毆狗案和解　家畜所仍開罰

政院雲嘉南區融資保證e通站啟動　滿足中小企、青創農融資需求

故宮南院五週年超過570萬參觀人次　再推五大禮　

翁章梁年終演說會　打造農工大縣為願景

王爺總廟南鯤鯓代天府卸新任董事長交接　佳里及學甲警交安宣導

老屋變身義大利精品廚浴生活館　純白星空牆意外成打卡熱點

全國唯一　崑大視傳系榮獲「CGDA平面設計學院獎」金獎、優秀組織獎

嘉縣社會住宅包租代管分配300戶　包租包管＋代租代管

「棍」不夠用！曲棍球教練妻性侵兒11歲隊友　判刑10年

愛莉莎莎逛outlet「口罩戴下巴」挨轟！　親自道歉了：是我疏忽

任天堂帶你走進「瑪利歐的世界」！蘑菇提拉米蘇　吃了馬上長高

迎接2021元旦看這邊　參加總統府升旗遵守實聯制、周邊交管報你知

俄羅斯夫妻養帥炸獵豹＋美洲獅　雪地追逐、拍臀挑釁...超萌反差！

地方熱門新聞

停車場直衝安全島　網：絕非基隆人

電算機統一發票　2021年元旦起停用

藍前主委楊敏盛尊重兒子任民眾黨主委

開小客車闖步道　「刁車」受困求助警

台南農業新品牌LOGO設計徵選歡迎報名

國中生藥局門口「快閃」搗蛋警告誡3人

台南搜救犬的家曝光　黃偉哲遭狗襲親成瞇瞇眼

高雄跨年秀遭爆「無人機全是陸製」　市府回應了

低溫來襲！3路段不排除「預警性封路」

太平洋縱谷馬拉松人數創新高　

高雄男騎車美濃訪友　記錯路跨到對岸里港

高雄嬤賣菜撐家計！婦偷菜嗆「洗門風」

麻豆所長智尋迷途騎士留下美好回憶！

勞動部貸款助七年級創業圓夢

更多熱門

相關新聞

寒流急凍6°C　未幫寵物保暖罰1.5萬

寒流急凍6°C　未幫寵物保暖罰1.5萬

今年最強寒流即將來襲，氣象局持續發布低溫特報，全台從明（30）日起至明年1月1日低溫有望下探6度，民眾除了提前做好防寒措施外，家中毛小孩的防寒措施更不可忘記！台南市動物防疫保護處提醒，《動物保護法》將寵物保暖列為飼主的責任，飼主若未依規定替寵物保暖，可能會面臨最高1萬5千元的罰鍰。

嘉義縣「社區藥局藥事照護」新增阿里山

嘉義縣「社區藥局藥事照護」新增阿里山

嘉義縣資源回收效益超過2千萬

嘉義縣資源回收效益超過2千萬

嘉義縣新創基地啟動

嘉義縣新創基地啟動

嘉義縣推百萬景色步道

嘉義縣推百萬景色步道

關鍵字：

嘉義縣防寒農漁業

讀者迴響

熱門新聞

堅持不買AirPods！她揭真實理由「別再說我窮酸」

《拆彈2》劉德華「截肢半條腿」拍攝法曝光

塗改身分證偽單身　他劈腿十多女簡單一招不露餡

好市多「神物」又上架！她狂掃88盒...網怒了

峮峮哭了！5年約定「希望可以更勇敢」　KID心疼

台中「五寶爸」用善款改車買哀鳳？妻反駁

男大生走進教室潑酸！3女同學「慘叫冒煙、眼睛融了」

亞歷媽法國確診新冠肺炎！　和老公都中鏢

五寶爸5年前就上過新聞　好心人澄清：不是他們願意的

台中男要娶女友！聽岳母開2條件崩潰

一家7口窄屋曝！父買布丁慶生　孩暖拒

逾20萬月薪不夠用？　機師向女友借錢還睡她美甲師

雞排妹、小A辣脫褲「互相鑑定妹妹形狀」！

五寶爸生活貧　社會局曝鼻酸原因

梁靜茹唱一半「突情緒崩潰癱地」　哭到站不起來

更多

最夯影音

更多
梁靜茹《勇氣》《暖暖》演唱會必聽！　「愛真的需要勇氣..」全場合唱超感人

梁靜茹《勇氣》《暖暖》演唱會必聽！　「愛真的需要勇氣..」全場合唱超感人
真有聖誕老人？孩嗆爆：是爸媽啦 最愛禮物「Switch、鬼滅」全上榜

真有聖誕老人？孩嗆爆：是爸媽啦 最愛禮物「Switch、鬼滅」全上榜

梁靜茹：我應該有資格談論愛情吧　20週年小巨蛋開唱..全場為她加油 ❤

梁靜茹：我應該有資格談論愛情吧　20週年小巨蛋開唱..全場為她加油 ❤

鄧紫棋收男友「百萬大禮」　鼓掌轉圈圈哭了：最驚喜的禮物！

鄧紫棋收男友「百萬大禮」　鼓掌轉圈圈哭了：最驚喜的禮物！

KID「時空訊息」告白5年後的老婆 峮峮許願哭了：希望可以更勇敢...

KID「時空訊息」告白5年後的老婆 峮峮許願哭了：希望可以更勇敢...

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面